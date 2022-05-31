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Нынешняя война России и Украины может быть далеко не последней - первый замглавы МВД

31 мая 2022, 12:02

Враги хотят видеть нас мертвыми, что не оставляет пространства для маневра. Гарантировать, что от решения захватить Киев или Украину кто-то откажется – наивно.

Евгений Енин
Украине лучше перманентно готовиться к агрессиям и наращивать свою мощь / Фото УНИАН, РБК-Украина

Россия вероятнее всего никогда не откажется от идеи захватить Киев или всю Украину. Поэтому даже после того как нынешняя война закончится, нужно готовиться к новой возможной агрессии. Такое мнение в интервью РБК-Украина озвучил первый замглавы МВД Евгений Енин.

"У нас же нет никаких иллюзий о том, что это конфликт экзистенциальный. Наши враги, как и в истории Израиля, хотят нас видеть мертвыми, что не оставляет нам много пространства для маневра. Теперь очевидно понятно, и это подтверждено материальными доказательствами, что Киев планировали захватить за несколько дней, так же рассчитывали на быструю капитуляцию нашего государства. Просчитались, но никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней", - сказал Енин.

По его словам, "гарантировать, что от решения захватить Киев или Украину кто-то откажется –это наивно".

"И этого, пожалуй, не произойдет даже тогда, когда закончится война. Имея таких соседей под боком – лучше перманентно готовиться к агрессиям и наращивать свою мощь так, чтобы сюда просто боялись сунуть свой нос агрессоры и их сообщники. Когда закончится война, мы все равно должны и будем готовиться к новым вторжениям. Соседей не выбирают. К сожалению, сейчас возможно все", - сказал первый замглавы МВД.

Енин отметил, что сейчас может показаться, что стало спокойно, на сирены можно не обращать внимания, в Киев возвращаются посольства, а война переместилась на востоке и юге. На самом деле все не так.

"Мы в состоянии жесткого противостояния и до сих пор отстаиваем свою независимость, и опасность существует даже там, где сейчас относительно безопасно. Даже в условно мирном сейчас Киеве есть риски и угрозы. Прежде всего, это ракетно-бомбовые удары со стороны РФ, несмотря на то, что Киев один из самых защищенных городов Украины с точки зрения противовоздушной обороны", - сказал Енин.

Кроме того, по его словам, есть и более невидимые угрозы. В частности, это последствия временной оккупации, которые оставил после себя враг, включая ДРГ.

"Также на определенном этапе мы видели спад преступности, но с учетом общего снижения уровня жизни мы еще столкнемся с ростом уровня преступности, посттравматическим синдромом и другими проблемами", - резюмировал первый замглавы МВД.

Как сообщал Главред, 26 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что угроза нападения на Киев со стороны России будет существовать всегда.

В Министерстве обороны сообщили, что на Черниговском направлении фиксируется передислокация военных подразделений России, однако признаков создания ударной группировки на данный момент нет. В оборонном ведомстве считают, что при любой удобной возможности оккупанты могут снова попытаться захватить Киев, чтобы изменить ход войны против Украины. Угроза столице будет всегда, потому что реализация такого плана означает самую быструю возможность взять всю страну.

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