Угроза для Киева со стороны РФ отныне будет всегда: Арестович назвал причину

Киев теперь под угрозой атаки будет всегда / Коллаж Reuters

Угроза нападения на Киев со стороны России будет существовать всегда. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, отметив, что столица Украины расположена близко как к Российской Федерации, так и к Беларуси.

"Можно не бояться. Мы должны опасаться, но не бояться. Как сказала сегодня Маляр (заместитель министра обороны Алексея Резникова — ред. ) очень удачно: "Киев теперь под угрозой будет всегда". Потому что он расположен близко как к РФ, так и до границы Беларуси. Его можно пройти за одни-двое сутки. Соответственно, больше покоя не будет", — прокомментировал заявления Маляр советник ОП в эфире Фейгин Live.

Напомним, 26 мая стало известно, что Беларусь создаст оперативное командование своими войсками на границе с Украиной. Об этом заявил самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко. Мотивы такого решения Лукашенко объяснил якобы угрозой со стороны Украины.

В свою очередь, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов сообщил, что российские оккупанты перемещают пусковые установки крылатых ракет Искандер в район города Лунинец в Брестской области Беларуси.

Советник главы ОП Арестович заявил, что Украина пока не видит признаков формирования ударных группировок или каких-либо действий по северу Украины, в частности Киева, со стороны Беларуси.

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