УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Почему Россия поиграла битву за Киев: генерал-майор объяснил провал Кремля

17 апреля 2022, 21:32

Не достигнув своей цели в первые дни, противник стал терять свою наступательную инициативу.

Буча 5.04.2022
Буча / УНИАН

Наиболее тревожными были первый и второй дни войны, полномасштабного вторжения России 24 и 25 февраля 2022, когда противник пытался захватить аэродром в Гостомеле и Василькове.

Об этом в интервью "Вечернему Киеву" заявил глава Киевской городской военной администрации, генерал-майор Николай Жирнов.

"Противник высаживал десант, в большом количестве применил авиацию и наносил удары по инфраструктуре города. Тогда, когда ДРГ начали действовать в районе Оболони. Необходимо было немедленно реагировать и при любых условиях не дать реализовать им свои планы. Нам это удалось", - сказал Жирнов.

По его словам, не достигнув своей цели в первые дни, противник стал терять свою наступательную инициативу.

"Как следствие - проиграл битву за Киев", - добавил глава Киевской ОВА.

Читайте такжеЗахват Мариуполя и вторая атака на Киев: генерал СБУ назвал главную задачу Путина к 9 мая

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о военном вторжении на территорию Украины. Российские оккупанты не смогли решить свои задачи, после чего переключились на захват всех районов Донбасса. Чтобы, похоже, создать видимость "победы" в глазах россиян.

Советник главы ОП Алексей Арестович ранее заявил, что первая фаза наступления России на Донбасс уже началась. Вторую фазу они попытаются начать тогда, когда прибудет подкрепление. Атаки идут с северного и южного направлений.

Британская разведка информировала, что на Донбассе ожидается усиление военных действий. Обострение может произойти в ближайшие 2-3 недели. По информации британцев, россияне попытаются продвинуться в Краматорске, а также будут вести бои за юг в Херсоне и Николаеве.

Журналист Сергей Гармаш полагает, что если Украина одержит победу над Россией на Донбассе, силы украинской обороны должны гнать оккупантов до самой российской территории. Пока российское государство существует в своей имперской форме, покоя Украине не будет.

Читайте также:

viber
война в Украине Гостомель Ирпень Буча
Реклама
Популярное
Синоптики рассказали, какой будет погода в мае и когда ударит настоящая жараСиноптики рассказали, какой будет погода в мае и когда ударит настоящая жара Приметы на 15 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 15 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Вражескими снарядами разрушен дом "Сватов" под КиевомВражескими снарядами разрушен дом "Сватов" под Киевом Черная магия с ритуалами для Путина: таролог раскрыла неожиданный сценарий войны в УкраинеЧерная магия с ритуалами для Путина: таролог раскрыла неожиданный сценарий войны в Украине Путин в бешенстве: у Шойгу - инфаркт, Сурков арестован, десятки генералов - в тюрьмеПутин в бешенстве: у Шойгу - инфаркт, Сурков арестован, десятки генералов - в тюрьме
Поддержите Главред

Последние новости

21:42

Становится изгоем: эксперт рассказал, как после войны будут реагировать на РФ в мире

21:34

Контратака ВСУ: в Харьковской области освободили несколько населенных пунктовВидео

21:32

Почему Россия поиграла битву за Киев: генерал-майор объяснил провал КремляВидео

21:17

Хотят успеть к Пасхе: орки готовятся к решающей битве, но у них ничего не выйдет - разведкаВидео

20:57

Ситуация разбивает сердце: Мариуполя как города больше нет - Кулеба

Реклама
20:53

Маричку Падалко в прямом эфире довел до слез украинский музыкант из ТРОВидео

20:40

Пока в Украине убивают людей: беременная Регина Тодоренко развлекает россиян новыми песнями в МосквеВидео

20:37

Агрессоры проводят принудительную мобилизацию и готовят провокации - Генштаб ВСУВидео

20:11

Закрашивают символы Z: орки готовят провокации в Запорожской области

20:10

Приметы на 19 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду в Великий вторникВидео

20:06

Солнечное затмение 30 апреля сильно повлияет на ход войны с РФ: гороскоп для УкраиныВидео

19:35

Ракетный удар по Броварам: без света сидят почти сто домовВидео

19:21

Путин загнал Россию в собственную ловушку лжимнение

19:20

Война с РФ может затянуться на 10 лет: Зеленский дал пугающий прогноз и назвал причину

19:02

"Чтобы не раздражать Россию": СМИ узнали, почему Молдова отказалась отдать истребители Украине

18:53

Ситуация в Мариуполе может стать "красной линией" в переговорах - КулебаВидео

18:36

Арестович объяснил, почему ВСУ не идут в наступлениеВидео

18:31

Путину плевать на потери: эксперт объяснил, что остановит войну РФ против УкраиныВидео

18:21

"Они это жрут и не могут воевать": Дурнев показал, чем кормят оккупантовВидео

18:16

Украина не откажется от востока и будет биться за Донбасс: Зеленский поставил резкое условие России

Реклама
18:05

Дмитрий Комаров призвал к срочной эвакуации всех жителей Донецкой и Луганской областейВидео

18:02

ВСУ каждые сутки наносит РФ потерь больше, чем оккупанты получили за 8 лет в Сирии – The Economist

17:54

"Город не пал": защитники Мариуполя ответили на ультиматум РФ о сдаче в пленВидео

17:39

Начало хаоса: что будет означать ядерный удар России по Украинемнение

17:29

Угроза нового штурма Киева: эксперт объяснил, когда можно ждать атаки РФВидео

17:26

Сокрушительный удар Нептуна по "Москве" – сильный аргумент: Арестович объяснил интерес к оружию ВСУВидео

17:21

"Я им наготовил угощения": в Бородянке дедушка накормил кадыровцев отравленной крысиным ядом брынзойВидео

17:05

В Украине подскочили цены на крупы: как сильно и на какие именноВидео

16:58

На Херсонщине российские оккупанты открыли огонь по детям, есть жертваВидео

16:52

Самая вкусная пасха без дрожжей: кулич просто тает во ртуВидео

16:38

"Это невозможно забыть и простить": Злата Огневич хочет пожертвовать собой ради спасения Мариуполя

16:26

У Зеленского предупредили о тяжелых боях и назвали направление главного удара РФВидео

16:22

Центр Харькова обстреляли оккупанты: много погибших и раненыхВидео

16:14

Мэр Бучи рассказал, как оккупанты изнасиловали охранника детского санатория

16:07

Инфраструктуру освобождённого Чугуева восстанавливают круглосуточно – Тимошенко

16:07

Уничтожил два вертолета Ка-52 и штурмовик Су-25: боец ВСУ рассказал о хет-трике из ПЗРК Stinger

15:54

Нептун и "Z-фашисты" на дне моря: в советском мультике увидели пугающие пророчестваВидео

15:48

Приметы на Страстную неделю 2022: что категорически нельзя делать и как привлечь удачуВидео

15:27

"Вопрос времени": в ЕК рассказали, когда ждать государственный дефолт РФВидео

15:03

Санкции Запада уничтожают ПВО России: завод закрылся, а работников везут на войну в УкраинуВидео

Реклама
15:03

Почему россияне еще не скоро признают ошибку Путинамнение

14:58

В РФ не досчитались половины экипажа крейсера Москва: появилось неожиданное расследованиеВидео

14:38

Издевались неоднократно: на Запорожье "дикари-рашисты" зверски изнасиловали местную жительницуВидео

14:17

Приметы на 18 апреля: что нельзя делать в Великий понедельник и как не попасть в бедуВидео

14:02

Россия не может начать наступление на Донбасс, ВСУ мощно сдерживают армию оккупанта – МинобороныВидео

14:01

В Мариуполе кадыровцы ради пиар-видео обстреливают многоэтажки из танка: там могут быть гражданскиеВидео

13:57

"Наши действия - второй гитлеризм": опубликован дневник офицера-оккупанта из РФФотоВидео

13:34

Телами убитых засеяны улицы: в сети появились новые ужасные кадры из разрушенного орками МариуполяВидео

13:22

Путин взял в заложники родственников своих приближенных: инсайдер о разборках в КремлеВидео

13:19

Как Герасим - Муму: почему войной против Украины Россия утопила мечты об империимнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять