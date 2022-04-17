Почему Россия поиграла битву за Киев: генерал-майор объяснил провал Кремля

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Наиболее тревожными были первый и второй дни войны, полномасштабного вторжения России 24 и 25 февраля 2022, когда противник пытался захватить аэродром в Гостомеле и Василькове.

Об этом в интервью "Вечернему Киеву" заявил глава Киевской городской военной администрации, генерал-майор Николай Жирнов.

"Противник высаживал десант, в большом количестве применил авиацию и наносил удары по инфраструктуре города. Тогда, когда ДРГ начали действовать в районе Оболони. Необходимо было немедленно реагировать и при любых условиях не дать реализовать им свои планы. Нам это удалось", - сказал Жирнов.

По его словам, не достигнув своей цели в первые дни, противник стал терять свою наступательную инициативу.

"Как следствие - проиграл битву за Киев", - добавил глава Киевской ОВА.

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Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о военном вторжении на территорию Украины. Российские оккупанты не смогли решить свои задачи, после чего переключились на захват всех районов Донбасса. Чтобы, похоже, создать видимость "победы" в глазах россиян.

Советник главы ОП Алексей Арестович ранее заявил, что первая фаза наступления России на Донбасс уже началась. Вторую фазу они попытаются начать тогда, когда прибудет подкрепление. Атаки идут с северного и южного направлений.

Британская разведка информировала, что на Донбассе ожидается усиление военных действий. Обострение может произойти в ближайшие 2-3 недели. По информации британцев, россияне попытаются продвинуться в Краматорске, а также будут вести бои за юг в Херсоне и Николаеве.

Журналист Сергей Гармаш полагает, что если Украина одержит победу над Россией на Донбассе, силы украинской обороны должны гнать оккупантов до самой российской территории. Пока российское государство существует в своей имперской форме, покоя Украине не будет.

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