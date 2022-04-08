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Пытались сбежать с младенцем: оккупанты жестоко убили в лесу возле Гостомеля целую семью

8 апреля 2022, 16:37

Захватчики расстреляли автомобиль, в котором двое взрослых с ребенком пытались спастись и уехать из города через лес.

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Оккупанты жестоко убили в лесу возле Гостомеля целую семью/ Скрин из видео

В лесу поблизости Гостомеля нашли автомобиль с телами целой семьи, которую расстреляли российские оккупанты.

Соответствующее видео обнародовало информагентство ITV. Сообщается, что семья, которая была расстреляна в авто, убегала из Гостомеля. Они пытались спастись, выехав из города и двинувшись через лес.

Автомобиль с телами нашел в лесу житель Гостомеля Юрий. Затем с мужчиной связались знакомые погибших, которые рассказали, какой именно автомобиль они разыскивают. Мужчина сообщил им, где он видел машину.

Добраться до погибших сразу не удалось – всё было заминировано, и пришлось ждать, пока украинские саперы проведут разминирование. Когда знакомые погибших добрались до авто, они узнали семью.

Как видно из видео, на автомобиле много дыр от пуль – это свидетельствует о том, что машину целенаправленно обстреляли.

В автомобиле видны тела двух взрослых людей, которые ехали на передних сиденьях. При этом на заднем сиденье виден сверток из одеяла, в котором, вероятно, может быть младенец. О том, что в салоне авто был ребенок, свидетельствуют также детские вещи и памперсы в багажнике.

Ракетный удар по вокзалу в Краматорске

В пятницу, 8 апреля, российские оккупанты совершили ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске в Донецкой области ракетой "Точка-У", когда там находились около 4 тысяч человек, которые пытались эвакуироваться. Погибли 39 человек, из которых четверо – дети.

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича удар по мирным жителям был спланированной атакой российских войск, ведь они прекрасно видели, что били по гражданским.

На случившееся отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что "российские нелюди не оставляют своих методов – не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население".

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