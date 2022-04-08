УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Мир

Словакия передала Украине систему ПВО С-300: подробности

8 квітня 2022, 15:58

В стране заявили, что их обязанность поддерживать Украину в борьбе против РФ.

ПВО с-300
Зенитная ракетная система "С-300ПС" / Укроборонсервис

Словакия предоставила Украине для защиты от российской агрессии систему противовоздушной обороны С-300, которая находилась на вооружении самой Словакии.

Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер в Twitter, отметив, что обязанность других государств – поддерживать Украину в ее мужественной борьбе против российских захватчиков.

"Я хотел бы подтвердить, что Словакия предоставила Украине систему противовоздушной обороны С-300. Украинский народ мужественно защищает свое суверенное государство и нас также. Наш долг – помогать, а не стоять в стороне и не оставлять без внимания потери человеческих жизней во время агрессии России", – написал глава словацкого правительства.

Словакия еще на прошлой неделе согласилась передать Украине одну из своих систем противовоздушной обороны С-300, чтобы она могла эффективнее защищаться от российских авиаударов. Однако Братислава поставила условие-взамен государства НАТО должны были ей предоставить другую систему ПВО, чтобы она могла защищать себя.

Такую систему противовоздушной обороны согласились предоставить Германия и Нидерланды. В конце марта стало известно, что система ПВО Patriot уже стоит на авиабазе Сляч и защищает центральную Словакию.

Что известно о ПВО С-300

Система ПВО С-300 принадлежит к семейству советских зенитно-ракетных систем среднего радиуса действия. Их начали использовать в СССР в 1978 году, и во многих странах такие системы используют и сейчас. Ракетные комплексы С-300 Вооруженных сил Украины уже успели проявить себя в противостоянии Украины российскому вторжению.

Ранее сообщалось, что украинские военные не позволят российским оккупантам перебрасывать свои военные самолеты на территорию оккупированного Приднестровья в Молдове. Такие попытки врага будет останавливать украинская противовоздушная оборона, заявили в Генштабе ВСУ.

Также сообщалось, что защитники Украины сбили российский вертолет Ка-52 стоимостью 16 миллионов долларов, попав в него из украинского противотанкового ракетного комплекса Стугна. Очередную вражескую "птичку" отминусовали бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригада Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

viber
война в Украине ПВО новости Словакии С-300 вторжение России новости Украины
Реклама
Популярное
"Вряд ли отвоюем юг": эксперт раскрыл сценарий и сроки окончания войны"Вряд ли отвоюем юг": эксперт раскрыл сценарий и сроки окончания войны Мама Наташи Королевой "попрощалась" с зятем-путинистом Тарзаном и поддержала УкраинуМама Наташи Королевой "попрощалась" с зятем-путинистом Тарзаном и поддержала Украину Настя Каменских разрыдалась прямо на сцене в ИспанииНастя Каменских разрыдалась прямо на сцене в Испании Отправили тонны награбленного в Украине: в Беларуси слили данные мародеров РФОтправили тонны награбленного в Украине: в Беларуси слили данные мародеров РФ "Парню оторвало ноги, везли тачкой, чтобы спасти": как пережило месяц оккупации село под Беларусью"Парню оторвало ноги, везли тачкой, чтобы спасти": как пережило месяц оккупации село под Беларусью
Підтримайте Главред

Последние новости

16:08

Как Россия нагло врет об ударе по вокзалу в Краматорске

16:07

У Путина объяснили заявление о сроках войны против Украины и "целях" Кремля

15:58

Словакия передала Украине систему ПВО С-300: подробности

15:58

"Пробила очередное дно": Россия готовила провокацию для Джамалы

15:42

Военные преступления армии РФ в Украине: Штайнмайер призвал созвать трибунал против Путина и ЛавроваВидео

Реклама
15:25

У Путина саркома: Арестович назвал страшный диагноз российского диктатора

15:16

Если РФ попытается перебросить военные самолеты в Приднестровье, Украина будет их сбивать – Генштаб

14:59

"Сколько боли…": Осадчая показала письмо, которое 9-летний мальчик написал своей погибшей маме

14:59

"Будь сильным, как этот кухонный шкаф": Сеть облетело фото из разрушенного дома в Бородянке

14:47

39 погибших, из которых 4 детей, и полные больницы: детали обстрела россиянами вокзала в КраматорскеВидео

14:28

Почему Лукашенко пошлют вслед за русским кораблеммнение

14:21

"Гарем" Лукашенко: что известно о законной жене и любовницах белорусского диктатора

13:59

"Не копай, здесь газ": оккупанты рыли окопы по трубам, ибо не верили в наличие в селе газоснабженияВидео

13:53

91% жителей Украины не верят в тезис "россияне и украинцы – один народ": новый опрос

13:22

"Уж сколько их упало в бездну": Тодоренко не сдержалась после гибели экс-бойфренда в Буче

13:13

Лукашенко сделал свой перечень "недружественных государств", но без УкраиныВидео

12:55

Клопотенко ответил на бред Захаровой об украинском борщеВидео

12:47

ВСУ сбили вражеский вертолет Ка-52 за 16 миллионов долларов метким выстрелом из Стугны

12:41

Переговоры Украины и России: Подоляк заявил, что сроков проведения следующей встречи нет

12:31

Победа Путина для России хуже поражениямнение

Реклама
12:28

Ударили ракетой "Точка-У": Зеленский отреагировал на обстрел вокзала в Краматорске, где погибли десятки людей

12:28

В МИУ рассказали, как наводят порядок на освобожденных территориях Киевщины, Сумщины и Черниговщины

12:19

Чернигов получил месячный запас еды и первые стройматериалы для восстановления – Тимошенко

12:16

Эмоциональный фон переговоров Украины и России изменился: Подоляк раскрыл деталиВидео

12:14

Снизить стресс и тревожность – 7 натуральных успокоительных

12:06

В Украине отправили на тот свет 55 российских элитных десантников: в Сети привели данные

11:39

Макрон заявил, что Франция готова стать гарантом безопасности УкраиныВидео

11:36

Оккупанты обстреляли вокзал в Краматорске - более 30 человек погибли, более 100 раненых

11:35

В сеть попали фотографии "знакомой" Путина: Эрмитаж отдыхает

11:27

Путин, вероятно, не будет захватывать Киев - руководитель ПентагонаВидео

11:14

"Я знала, что он такой": Елена Кравец призналась, о чем говорит с Зеленским во время войныВидео

11:10

Пуля прошла через голову: жительница Бучи рассказала, как оккупанты застрели мать у нее на глазахВидео

11:08

Почему Штатам выгодна затяжная война в Украинемнение

10:54

Легендарный Pink Floyd, впервые за 30 лет выпустил песню и посвятил ее УкраинеВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 9 апреля 2022: Тельцам – зависть, Скорпионам – удача в деньгах

10:30

Приметы на 9 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

10:26

Мама Наташи Королевой "попрощалась" с зятем-путинистом Тарзаном и поддержала Украину

10:23

Еще одна война России против Украины неизбежна: Арестович назвал сроки нового вторжения

09:52

На Херсонщине оккупанты изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю пенсионерку

09:21

В Буче маленький мальчик носит еду на могилу мамы, которая умерла в подвале под обстреламиВидео

Реклама
09:12

Кремль стремится вернуть Украину в каменный век и устроить ей второй Голодомормнение

08:24

Захватчик забоялся украинского дрона и привел его на позиции: артиллерия ВСУ уничтожила их

07:52

Уничтожены танки, самолет и 90 агрессоров: в ВСУ рассказали о боях на восточном направлении

07:16

В Гааге адвокат диктаторов рассказал, как могут арестовать ПутинаВидео

06:43

Скандальный экс-нардеп Добкин стал дьяконом Московского патриархата

06:36

Россию исключили из Совета ООН по правам человека: три последствиямнение

06:29

Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2022: Девам – неприятный разговор, Козерогам – происки недругов

06:17

ВСУ освободили Сумщину от русских агрессоров - губернатор

05:54

Бойцы ВСУ на Луганщине приземлили дорогостоящий беспилотник оккупантов "Орлан-10"

05:27

Путинская война против Украины сделала Россию международным изгоем - БайденВидео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти