Словакия передала Украине систему ПВО С-300: подробности

Зенитная ракетная система "С-300ПС" / Укроборонсервис

Словакия предоставила Украине для защиты от российской агрессии систему противовоздушной обороны С-300, которая находилась на вооружении самой Словакии.

Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер в Twitter, отметив, что обязанность других государств – поддерживать Украину в ее мужественной борьбе против российских захватчиков.

"Я хотел бы подтвердить, что Словакия предоставила Украине систему противовоздушной обороны С-300. Украинский народ мужественно защищает свое суверенное государство и нас также. Наш долг – помогать, а не стоять в стороне и не оставлять без внимания потери человеческих жизней во время агрессии России", – написал глава словацкого правительства.

Словакия еще на прошлой неделе согласилась передать Украине одну из своих систем противовоздушной обороны С-300, чтобы она могла эффективнее защищаться от российских авиаударов. Однако Братислава поставила условие-взамен государства НАТО должны были ей предоставить другую систему ПВО, чтобы она могла защищать себя.

Такую систему противовоздушной обороны согласились предоставить Германия и Нидерланды. В конце марта стало известно, что система ПВО Patriot уже стоит на авиабазе Сляч и защищает центральную Словакию.

Что известно о ПВО С-300

Система ПВО С-300 принадлежит к семейству советских зенитно-ракетных систем среднего радиуса действия. Их начали использовать в СССР в 1978 году, и во многих странах такие системы используют и сейчас. Ракетные комплексы С-300 Вооруженных сил Украины уже успели проявить себя в противостоянии Украины российскому вторжению.

Ранее сообщалось, что украинские военные не позволят российским оккупантам перебрасывать свои военные самолеты на территорию оккупированного Приднестровья в Молдове. Такие попытки врага будет останавливать украинская противовоздушная оборона, заявили в Генштабе ВСУ.

Также сообщалось, что защитники Украины сбили российский вертолет Ка-52 стоимостью 16 миллионов долларов, попав в него из украинского противотанкового ракетного комплекса Стугна. Очередную вражескую "птичку" отминусовали бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригада Вооруженных сил Украины.

Читайте также: