Доставка тел будет происходить 2 раза в месяц: власти РФ боятся паники из-за потерь в Украине

Власти РФ боятся паники из-за потерь в Украине / Reuters

Чтобы избежать паники и протестов среди граждан РФ тела погибших в Украине российских военнослужащих привозят домой небольшими партиями.

Огромные потери в 331 парашютно-десантном полке (в/ч 71211, Кострома) из состава 98 парашютно-десантной дивизии (в/ч 65451, Иваново), сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"В конце марта в Кострому было доставлено тело погибшего командира полка и еще шестерых военнослужащих. Следующая партия тел 10 погибших военнослужащих ожидается в середине апреля", — написал он на своей странице в Facebook.

По данным журналиста, в 331 парашютно-десантном полку РФ погибли более 100 военнослужащих, среди них — 29 офицеров. Будут доставлять их тела в Кострому дважды в месяц в течение еще 3-4 месяцев.

Напомним, бойцы ВСУ на протяжении 7 апреля отбили как минимум шесть атак российских оккупантов на восточном направлении. В ходе боев было ликвидировано как минимум 90 захватчиков.

Также мы сообщали, что пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в интервью британскому каналу Sky News признал значительные потери российских войск в войне против Украины.

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