УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Разбиты танки, сбит самолет и около 90 агрессоров: в ВСУ рассказали о боях на восточном направлении

8 апреля 2022, 07:52

Кроме того, российская армия потеряла еще четыре танка, пять боевых машин пехоты, девяти единиц автомобильной техники, боевой самолет и три беспилотника.

Разбитая техника
Разбитая техника агрессоров / УНИАН

Бойцы ВСУ на протяжении 7 апреля отбили как минимум шесть атак российских оккупантов на восточном направлении. В ходе боев было ликвидировано как минимум 90 агрессоров. Об этом сообщили представители оперативно-тактическая группировка "Восток" в социальной сети Facebook.

"Кремлевские бандиты не оставили свои захватнические планы, поэтому украинские воины продолжают битву, уничтожают врага и каждый день приближают победу Украины", – говорится в тексте.

Как говорят украинские офицеры, всего с 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину, было к ликвидировано уже около 19 тысяч российских оккупантов. Также враг потерял около 700 танков, 55 средств ПВО, 150 самолетов, 135 вертолетов, а также тысячи единиц другой боевой техники.

Читайте такжеВСУ провели денацификацию оккупантов: Зеленский о колоссальных потерях российской армии

Напомним, ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в интервью британскому каналу Sky News признал значительные потери российских войск в войне против Украины.

Однако, по его словам, в Кремле не считают, что получение серьезного урона стало военным унижением России. Отвод войск из Киева и Чернигова он назвал якобы жестом "доброй воли" и выразил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом.

Автор: Егор Бунин
viber
Реклама
Популярное
Безумно нежный заливной пирог всего из трех ингредиентов: готовить невероятно простоБезумно нежный заливной пирог всего из трех ингредиентов: готовить невероятно просто "Вряд ли отвоюем юг": эксперт раскрыл сценарий и сроки окончания войны"Вряд ли отвоюем юг": эксперт раскрыл сценарий и сроки окончания войны Сровнять с землей Днепр и вернуться для штурма Киева: каков дальнейший план РоссииСровнять с землей Днепр и вернуться для штурма Киева: каков дальнейший план России "Полная деградация большинства российского общества": Потап показал фрагмент шоу, которое многое объясняет"Полная деградация большинства российского общества": Потап показал фрагмент шоу, которое многое объясняет Сделали накладной живот, чтобы не убили и не издевались: история семьи из Киевской областиСделали накладной живот, чтобы не убили и не издевались: история семьи из Киевской области
Поддержите Главред

Последние новости

07:52

Разбиты танки, сбит самолет и около 90 агрессоров: в ВСУ рассказали о боях на восточном направлении

07:16

В Гааге адвокат диктаторов рассказал, как могут арестовать ПутинаВидео

06:43

Скандальный экс-нардеп Добкин стал дьяконом Московского патриархата

06:36

Россию исключили из Совета ООН по правам человека: три последствиямнение

06:29

Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2022: Девам – неприятный разговор, Козерогам – происки недругов

Реклама
06:17

ВСУ освободили Сумщину от русских агрессоров - губернатор

05:54

Бойцы ВСУ на Луганщине приземлили дорогостоящий беспилотник оккупантов "Орлан-10"

05:27

Путинская война против Украины сделала Россию международным изгоем - БайденВидео

05:00

Украина с Крымом и Донбассом и решение Путина: генерал США назвал сценарий по войнеВидео

04:30

В СНБО поведали, готова ли Украина к химическим атакам со стороны РФВидео

04:02

"Вряд ли отвоюем юг": эксперт раскрыл сценарий и сроки окончания войныВидео

03:40

Достаем зонты и пуховики: украинцев предупредили о дождях и похолодании

03:07

Любимец украинок Виталий Ким рассказал о реакции жены на поклонниц в сети

02:33

Финансовый гороскоп на неделю 11-17 апреля: Весам – возможности заработка, Скорпионам – потери

02:00

Украина "дает по яйцам" России и Путину: экс-министр иностранных дел Польши восхитился ЗеленскимВидео

01:35

Переворот в РФ невозможен, но есть сценарий, при котором война в Украине быстро закончится - экспертВидео

00:51

Приметы на 8 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:44

Венедиктова сообщила о зверствах орков по отношению детей в Бородянке

00:42

"Используют трупы украинцев как декорации": Зеленский рассказал о циничных планах оккупантовВидео

00:12

ПВО будет сбивать самолеты России, направляющиеся в Приднестровье

Реклама
07 апреля, четверг
23:55

Обворовали детей в школе: оккупанты оставили "послание" украинским детям на школьной доскеВидео

23:43

Зеленский рассказал о начале специальной глобальной кампанииВидео

23:11

Стартовала третья волна мобилизации, отменили весенний призыв срочниковВидео

23:01

Российские оккупанты убили легендарного украинского тренера в Мариуполе

22:46

ЕС одобрил пятый пакет санкций и эмбарго на российский угольВидео

22:33

Зеленский спрогнозировал, рискнет ли Россия применить ядерное оружиеВидео

22:28

Астролог назвала дату редчайшего явления, которое может отразиться на войне в Украине

21:44

У Путина признали серьезные потери в войне с Украиной и "объяснили" отвод войск от Киева и ЧерниговаВидео

21:43

Украина не будет на коленях просить Россию о встрече - ЗеленскийВидео

21:41

Приказал обстреливать АЭС: появилось имя генерала РФ, который подверг опасности полмираВидео

21:26

"План Б" по заработку: Бузова клянчит у Шанель деньги за купленные ранее сумки

20:48

Настя Каменских разрыдалась прямо на сцене в ИспанииВидео

20:47

Оккупанты РФ отрезали путь эвакуации из Славянска и Краматорска: разбомбили железную дорогу

20:29

Подоляк рассказал, как сделать Россию изгоемВидео

20:20

Сенат США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из РоссииВидео

20:10

Приметы на 9 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:55

Рельсовая война: в Беларуси раскрыли тактику партизан против оккупантов РФВидео

19:53

"Они никогда не убьют нашу мечту": Вакарчук со слезами на глазах показал разбитую Мрию в ГостомелеВидео

19:36

Почему Лукашенко пытается встрять в переговоры Украины и Россиимнение

19:31

Оккупанты хотят захватить Мариуполь и прорвать оборону на Донбасс – Генштаб ВСУВидео

Реклама
19:18

В НАТО ожидают "большого сражения" на ДонбассеВидео

19:06

РФ собирает ударный кулак: в Генштабе назвали направление штурма оккупантовВидео

18:59

Россию выгнали из Совета ООН по правам человекаВидео

18:58

Попытка атаки на Донбасс и провал по Харькову: в Минобороны оценили сценарий оккупантов России

18:44

"Все боялись сказать ему правду": Волкер назвал ключевые ошибки Путина

18:44

"Таскали за волосы и издевались": под Киевом оккупанты зверски изнасиловали двух сестерВидео

18:33

В НАТО назвали условие нового расширения Альянса на ВостокВидео

18:21

Ермак назвал ключевую битву, которая определит ход войны с ПутинымВидео

18:21

Крах Путина и раскол России: астролог спрогнозировал вероятность ядерной войны

18:11

Ленд-лиз для Украины – что это и как он поможет в войне с Россией

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять