Разбиты танки, сбит самолет и около 90 агрессоров: в ВСУ рассказали о боях на восточном направлении

Разбитая техника агрессоров / УНИАН

Бойцы ВСУ на протяжении 7 апреля отбили как минимум шесть атак российских оккупантов на восточном направлении. В ходе боев было ликвидировано как минимум 90 агрессоров. Об этом сообщили представители оперативно-тактическая группировка "Восток" в социальной сети Facebook.

"Кремлевские бандиты не оставили свои захватнические планы, поэтому украинские воины продолжают битву, уничтожают врага и каждый день приближают победу Украины", – говорится в тексте.

Как говорят украинские офицеры, всего с 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину, было к ликвидировано уже около 19 тысяч российских оккупантов. Также враг потерял около 700 танков, 55 средств ПВО, 150 самолетов, 135 вертолетов, а также тысячи единиц другой боевой техники.

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Напомним, ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в интервью британскому каналу Sky News признал значительные потери российских войск в войне против Украины.

Однако, по его словам, в Кремле не считают, что получение серьезного урона стало военным унижением России. Отвод войск из Киева и Чернигова он назвал якобы жестом "доброй воли" и выразил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом.