У Путина признали серьезные потери в войне с Украиной и "объяснили" отвод войск от Киева и Чернигова

В Кремле не считают унижением большие потери в Украине - Песков / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал значительные потери российских войск в войне против Украины, однако в Кремле не считают, что получение серьезного урона стало военным унижением России. Отвод войск из Киева и Чернигова он назвал якобы жестом "доброй воли" и выразил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом.

В интервью Sky News спикер Кремля сказал о том, что армия РФ действительно понесла серьезные потери в войне против Украины. Впрочем, конкретных цифр он не назвал.Читайте такжеРоссия проиграла первый этап войны в Украине: военный раскрыл дальнейшие планы Кремля

"Да, у нас значительные потери, это огромная трагедия для нас", - говорит Песков.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента считает, что потери тысяч солдат, шести генералов и сотни танков не унижение для России.

"Неправильное понимание событий", - сказал он.

Также Песков назвал отступление войск РФ от Киева и Чернигова, дескать, "жестом доброй воли" на переговорах сторон.

При этом спикер Кремля подчеркнул, что Россия готова продолжать диалог с Украиной.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Москва в войне против Киева потеряла более 10 тысяч военных, которые приехали в Украину проводить якобы "денафикацию" государства. Украинский гарант выразил готовность к встрече с главой Кремля Путиным. Предполагаемым местом переговоров он назвал Стамбул.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ на 10:07 7 апреля, потери российских оккупационных войск в боях с силами обороны Украины составляли 18 900 человек.

Ранее Вооруженные силы Украины разбили оккупантов в небольшом населенном пункте на юге Харьковской области. Они опубликовали более 50 единиц сокрушенной техники захватчиков. Цель публикации – демонстрация того, какие потери несет противник.

Другие новости: