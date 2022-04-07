У Путина признали серьезные потери в войне с Украиной и "объяснили" отвод войск от Киева и Чернигова

Россия готова к продолжению диалога с Украиной, сказал Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал значительные потери российских войск в войне против Украины, однако в Кремле не считают, что получение серьезного урона стало военным унижением России. Отвод войск из Киева и Чернигова он назвал якобы жестом "доброй воли" и выразил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом.
В интервью Sky News спикер Кремля сказал о том, что армия РФ действительно понесла серьезные потери в войне против Украины. Впрочем, конкретных цифр он не назвал.Читайте такжеРоссия проиграла первый этап войны в Украине: военный раскрыл дальнейшие планы Кремля
"Да, у нас значительные потери, это огромная трагедия для нас", - говорит Песков.
Кроме того, пресс-секретарь российского президента считает, что потери тысяч солдат, шести генералов и сотни танков не унижение для России.
"Неправильное понимание событий", - сказал он.
Также Песков назвал отступление войск РФ от Киева и Чернигова, дескать, "жестом доброй воли" на переговорах сторон.
При этом спикер Кремля подчеркнул, что Россия готова продолжать диалог с Украиной.
Война России против Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что Москва в войне против Киева потеряла более 10 тысяч военных, которые приехали в Украину проводить якобы "денафикацию" государства. Украинский гарант выразил готовность к встрече с главой Кремля Путиным. Предполагаемым местом переговоров он назвал Стамбул.
Согласно данным Генерального штаба ВСУ на 10:07 7 апреля, потери российских оккупационных войск в боях с силами обороны Украины составляли 18 900 человек.
Ранее Вооруженные силы Украины разбили оккупантов в небольшом населенном пункте на юге Харьковской области. Они опубликовали более 50 единиц сокрушенной техники захватчиков. Цель публикации – демонстрация того, какие потери несет противник.
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