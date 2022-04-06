ВСУ провели денацификацию оккупантов: Зеленский о колоссальных потерях российской армии

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия раньше времени оправдывала массовые убийства мирных жителей Украины. В частности, они назвали это денацификацией.

Как сказал президент в интервью для турецкого канала Habertürk, российских военных с начала войны погибло более 10 тысяч.

"Это еще раз доказывает, что они собирались уничтожать Украину и называли это денацификацией. Но хочу вам сказать еще раз, что они повели себя как нацисты, их погибло сегодня, этих военных нацистов более 10 тысяч, если замысел был в этом, то я считаю, что наши военные провели денацификацию", - добавил президент.

Зеленский рассказал, что готов ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным ради окончания войны.

"Может быть встреча в Стамбуле. Я думаю, что неважно, с чего мы начнем. Важно, чем мы закончим. Здесь я должен быть как президент достаточно прагматичным. Есть вещи, о которых нам нужно попробовать договориться", – заявил Зеленский.

Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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