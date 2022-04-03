Оккупанты ставили украинцев на колени и убивали: в Буче обнаружили пыточную

Тела невинно убитых путинскими извергами украинцев до сих пор находятся в подвале.
В Киевской области в городе Буче в одном из домов украинские военные нашли обустроенную российскими оккупантами пыточную.
Сюда свозили безоружных бучанцев, связывали, ставили на колени – и убивали выстрелом в голову.
На опубликованных кадрах видно, как тела замученных украинцев до сих пор лежат на месте, где они были казнены оккупантами.
"На видео – малоприметный дом в Буче. В подвале дома украинские защитники нашли следы от "казармы" оккупантов, где они спали и ели. В соседнем помещении – тела замученных бучанцев. Их рашисты свозили сюда, связывали им руки, ставили на колени лицом к стене – и убивали выстрелом в голову", - говорится в сообщении.
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Тела невинно убитых путинскими извергами украинцев до сих пор находятся в подвале.
В тех же позах, в которых они приняли мученическую смерть от рук российских убийц.
Что происходит в Буче
Первые ужасающие кадры из оккупированной Бучи показал ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров. Он рассказал о разрушенных домах, убитых гражданских, заминированной детской площадке и других преступлениях оккупантов.
Отреагировал на преступления россиян в Буче и президент Европейского совета Шарль Мишель. В частности, он заявил, что против России будут введены новые санкции.
Владимир Зеленский показал миру жуткие преступления оккупантов в Буче.
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