Оккупанты ставили украинцев на колени и убивали: в Буче обнаружили пыточную

Трагедия в Буче / соцсети

В Киевской области в городе Буче в одном из домов украинские военные нашли обустроенную российскими оккупантами пыточную.

Сюда свозили безоружных бучанцев, связывали, ставили на колени – и убивали выстрелом в голову.

На опубликованных кадрах видно, как тела замученных украинцев до сих пор лежат на месте, где они были казнены оккупантами.

"На видео – малоприметный дом в Буче. В подвале дома украинские защитники нашли следы от "казармы" оккупантов, где они спали и ели. В соседнем помещении – тела замученных бучанцев. Их рашисты свозили сюда, связывали им руки, ставили на колени лицом к стене – и убивали выстрелом в голову", - говорится в сообщении.

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Тела невинно убитых путинскими извергами украинцев до сих пор находятся в подвале.

В тех же позах, в которых они приняли мученическую смерть от рук российских убийц.

Что происходит в Буче

Первые ужасающие кадры из оккупированной Бучи показал ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров. Он рассказал о разрушенных домах, убитых гражданских, заминированной детской площадке и других преступлениях оккупантов.

Отреагировал на преступления россиян в Буче и президент Европейского совета Шарль Мишель. В частности, он заявил, что против России будут введены новые санкции.

Владимир Зеленский показал миру жуткие преступления оккупантов в Буче.

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