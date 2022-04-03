"Путин поджег Украину, а Европа задается вопросом": Польша разнесла ЕС за слабые санкции против РФ

Европа должна действовать гораздо более решительно в вопросе санкций в отношении России за войну против Украины - Моравецкий / Reuters

Сотни украинцев каждый день просыпаются в страхе перед бомбардировками российских военных самолетов, в то время как Европа сначала объявляет об ужесточении ограничений, а после сразу призывает "не перегибать палку". Путин ведет войну против Украины, тогда как европейские страны не усиливают санкции в отношении России. Нынешние ограничения в отношении российского государства не работают, так как рубль продолжает укрепляться. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

В своем Twitter-аккаунте он резко раскритиковал европейские государства, которые демонстрируют нерешительность в вопросе ужесточения санкций против России за ее военное вторжение на территорию Украины.

Читайте такжеГрузия присоединяется ко всем введенным против РФ международным санкциям"Каждый день сотни тысяч украинцев просыпаются в страхе перед бомбардировками российских самолетов. А Европа тем временем играет в рулетку: сначала объявляет ужесточение санкций, через день говорит: давайте не перегибать палку. Путин поджег Украину, а Европа задается вопросом, достаточно ли у нее огнетушителей", - отметил Моравецкий.

По его словам, ограничения, которые были введены против РФ, не работают, так как российский рубль укрепляется. Кремль изменил свою политику таким образом, чтобы экономика государства была, по крайней мере определенное время, невосприимчива к санкциям.

"На данный момент Путин и его окружение смогло изменить фискальную политику, кредитную политику, финансовую политику таким образом, чтобы они были в определенной степени невосприимчивы к санкциям. По крайней мере, в течение нескольких месяцев", - подчеркнул глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

Санкции против России

Советник главы МВД Вадим Денисенко ранее заявил, что санкции, которые были введены против России, важны, но они не смогут сокрушить режим Владимира Путина. Они повлияют на жизнь элит и населения, однако не изменят ситуацию кардинальным образом. Решить вопрос можно только при помощи запрета на покупку российской нефти.

Российское издание Медуза со ссылкой на свои источники в правительстве и администрации президента РФ сообщало, что Путину показали графики состояния российской экономики. В них указано, что Россия не сможет нормально жить в сложившихся условиях. Запасов прочности хватит только на несколько месяцев.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что действующие санкции Запада не смогут изменить политику Путина. Поэтому есть только два варианта – прямой запрет на все российские энергетические ресурсы или закрытие портов для товаров РФ.

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