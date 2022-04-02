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Введенные санкции не "душат" экономику России – Подоляк

2 апреля 2022, 18:18

По словам советника руководителя ОП Подоляка, западные страны имеют два способа сильнее ударить по российской экономике для остановки войны против Украины.

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В ОП объяснили, чем нужно ударить по России / ОПУ

Санкций, которые уже были введены Западом против страны-агрессора России из-за ее вторжения в Украину, недостаточно. Такие ограничения не настолько сильно "душат" экономику РФ, чтобы влиять на решение остановить войну.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, либо Запад начнет активнее поддерживать Украину, либо пусть прямо озвучат, что мы должны сами воевать до последнего украинца.

Подоляк призвал западные страны прибегнуть к одному из двух шагов:

  • ввести или прямое эмбарго (запрет) на все российские энергоресурсы,
  • или косвенное – через закрытие портов для отечественных товаров.

"Санкций против РФ недостаточно. Чтобы обвалить экономику России и прекратить убийства украинцев, необходимо либо прямое эмбарго на все российские энергоресурсы, либо косвенное эмбарго из-за закрытия портов для российских товаров (85% нефти – танкеры). Или скажите нам: "Воюйте до последнего украинца", – подчеркнул Подоляк.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что "афганизации" Украины и длительного, изнурительного для страны-агрессора России конфликта не будет. Однако, чтобы выбить войска россиян куда подальше, без тяжелого оружия от западных союзников никак не обойтись, считают в Офисе президента.

Напомним, США готовят новые санкции против Российской Федерации и Беларуси. На этот же раз ограничения коснутся 120 компаний, сказал директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

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