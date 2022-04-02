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"Убавили аппетиты": чего теперь хочет Кремль от Украины и насколько сузились цели Путина

2 апреля 2022, 15:54

После неудачных наступлений на украинские земли Путину пришлось "затянуть пояс" и сузить свой огромный список требований, говорит эксперт.

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Украинский военный объяснил, чего теперь хочет Кремль от Украины и насколько сузились цели Путина/ Reuters

Если сначала в Кремле был развернут список целей, которых они хотели достичь в ходе войны против Украины, то теперь после постоянных неудач на фронте "аппетиты" российской диктаторской власти существенно уменьшились.

Россия начала пересматривать свои цели, когда начисто проиграла первый этап войны. Об этом рассказал волонтер, блогер и военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов в интервью Главреду.

"Изначально у Кремля были абсолютно фантастические цели вроде денацификации, демилитаризации, угрозы НАТО. Позже, когда Россия заслуженно получила по зубам, начисто проиграв первый этап войны, она начала пересматривать свои цели", – говорит военный.

Российский диктатор Путин понял, что ему не удастся покорить всю Украину, навязать Западу свою волю и заставить НАТО отступить подальше. Поэтому сейчас РФ выдвигает меньше требований.

"Теперь у России более простые цели – отказ Украины от вступления в НАТО и другие военные союзы, отсутствие на украинской территории военных баз. При этом в РФ намерены в случае, если им удастся захватить левобережную Украину, создать на этой территории оккупационный режим, как на Донбассе с 2014 года", – говорит Юрий Касьянов.

Однако украинцев такой ход событий абсолютно не устроит, утверждает военный, и защитники Украины готовы бороться за свое государство и дальше. "Поэтому ничего Россия здесь не получит", подчеркнул Касьянов.

"Впереди еще страшные бои и большие потери. Потери будут в любом случае, независимо от того, хотим мы воевать или нет. Но мы выиграем эту войну", – отметил военнослужащий.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России и к правительству РФ, сообщали, что Путин осознает близкий провал в войне и ищет "новую идеологию для РФ". В Кремле понимают, что не захватят Киев, поэтому ищут способ объяснить своим гражданам "перемирие" с Украиной и то, почему россиянам придется жить под санкциями.

Также ранее в США заявили, что война против Украины, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, стала для главы Кремля стратегическим провалом, а для России в целом обернулась стратегической катастрофой.

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