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Осколок прошел через грудь ребенка, мы видели через дыру, как бьется его сердце – врач из Мариуполя

2 апреля 2022, 14:34

24-летний медик рассказал, с какими ужасами приходилось сталкиваться во время работы в Мариуполе.

Мариуполь после обстрелов оккупантами
24-летний медик рассказал, с какими ужасами приходилось сталкиваться во время работы в Мариуполе./ Reuters

Медик скорой помощи Сергей Чернобривец, который оказывал людям помощь в Мариуполе, рассказал, с чем приходилось сталкиваться врачам в городе, который беспощадно обстреливают оккупанты. Город оказался в окружении российских захватчиков.

Одной из ситуаций, которая больше всего запомнилась медику, было спасение жизни маленькой 7-летней девочки, которая попала в больницу с сильным осколочным ранением грудины. Об этом Сергей рассказал в интервью изданию Заборона.

"Девочка семи лет. Привезли родители. У нее осколочное ранение прошло через грудину. Она лежала на животе в машине и мы видели, как через эту дыру бьется ее сердце. И она при этом была жива", – вспоминает медик.

Девочка пробыла 15 дней в реанимации и выжила. Когда она уже покинула больницу, то впоследствии нарисовала рисунок и передала его медикам через своего папу. Когда врачи взяли в руки такой подарок, чуть не расплакались, говорит Сергей.

Ранее сообщалось, что украинка спасла 100 человек из блокадного Мариуполя. Украинка, которой в 2014 году пришлось покинуть родной Донецк, теперь вынуждена была уехать из Мариуполя, который окружили российские войска. После этого они с мужем поклялись помочь сбежать и другим.

Ранее в медиа назвали четыре причины, почему России так необходимо захватить Мариуполь. Оккупанты практически сравняли город с землей, а счет погибших мирных жителей идет на тысячи.

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