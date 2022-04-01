Враг пошел на прорыв под Изюмом и бросает наемников из Абхазии на штурм Мариуполя

/ Макс Левин

Российске оккупанты понесли значительные потери в личном составе и технике, однако не добились успеха в блокировании и захвате Киева.

"Оккупанты были вынуждены временно отказаться от выполнения указанной задачи", - говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что противник продолжает усиление группировок войск за счет подразделений из состава Восточного военного округа. Пытается сформировать оккупационные администрации в границах временно захваченных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"С учетом вышесказанного, в ближайшее время враг, вероятно, постарается сохранить военное присутствие с ведением боевых действий в южных и восточных регионах Украины", - отметили в Генштабе.

На Волынском направлении без изменений. На Полесском направлении враг осуществляет перегруппировку войск. Вывел на территорию республики беларусь до 5-ти батальонно-тактических групп. После восстановления боеспособности выведенных подразделений ожидается их перемещение на другие направления.

На Северском направлении захватчики производят отвод части войск под прикрытием отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, совершает артиллерийские обстрелы с целью уничтожения инфраструктуры и жилых кварталов города. В районе к югу от города Изюм пытается сломить сопротивление украинских защитников, оттеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций и продолжить наступление в направлении на Славянск. Успехов не имеет.

"На Донецком направлении противник активных наступательных действий не проводил. Враг сосредоточился на продолжении штурма города Мариуполя. Осуществил наращивание группировки 58-й общевойсковой армии за счет введения в ее состав БТГр, созданной из перемещенных с 7-й военной базы (Абхазия) военнослужащих", - подчеркнули в Генштабе.

На Южно-Бугском направлении противник пытался совершить наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка Николаевской области.

Группировка Сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

"Продолжается огневое поражение противника, рассредоточенного в районе населенных пунктов Изюм, Каменка, Тихоцкое, с целью недопущения его дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Славянск и Барвенково. Отражены попытки обхода противником позиций наших войск в районах населенных пунктов Попасная и Новотошковское. Силами 36-й отдельной бригады морской пехоты, совместно с подразделениями других составляющих сил обороны Украины, удерживается круговая оборона города-героя Мариуполя", - отметили в Генштабе.

Отражено наступление противника в районе населенного пункта Марьинка.

Группировка сил и средств обороны города Киева продолжает вести ударно-поисковые действия на Житомирском и Нежинском направлениях.

На других направлениях проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны.

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Ранее сообщалось о том, что противник в Киевской области полностью утратил наступательный потенциал, однако на отдельных участках враг пытается закрепиться.

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