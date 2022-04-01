УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

Враг пошел на прорыв под Изюмом и бросает наемников из Абхазии на штурм Мариуполя

1 апреля 2022, 02:16

Противник продолжает усиление группировок войск за счет подразделений из состава Восточного военного округа.

украинский военный, украинские военные, украинский солдат, украинские солдаты, ВСУ
/ Макс Левин

Российске оккупанты понесли значительные потери в личном составе и технике, однако не добились успеха в блокировании и захвате Киева.

"Оккупанты были вынуждены временно отказаться от выполнения указанной задачи", - говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что противник продолжает усиление группировок войск за счет подразделений из состава Восточного военного округа. Пытается сформировать оккупационные администрации в границах временно захваченных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"С учетом вышесказанного, в ближайшее время враг, вероятно, постарается сохранить военное присутствие с ведением боевых действий в южных и восточных регионах Украины", - отметили в Генштабе.

На Волынском направлении без изменений. На Полесском направлении враг осуществляет перегруппировку войск. Вывел на территорию республики беларусь до 5-ти батальонно-тактических групп. После восстановления боеспособности выведенных подразделений ожидается их перемещение на другие направления.

На Северском направлении захватчики производят отвод части войск под прикрытием отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, совершает артиллерийские обстрелы с целью уничтожения инфраструктуры и жилых кварталов города. В районе к югу от города Изюм пытается сломить сопротивление украинских защитников, оттеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций и продолжить наступление в направлении на Славянск. Успехов не имеет.

"На Донецком направлении противник активных наступательных действий не проводил. Враг сосредоточился на продолжении штурма города Мариуполя. Осуществил наращивание группировки 58-й общевойсковой армии за счет введения в ее состав БТГр, созданной из перемещенных с 7-й военной базы (Абхазия) военнослужащих", - подчеркнули в Генштабе.

На Южно-Бугском направлении противник пытался совершить наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка Николаевской области.

Группировка Сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

"Продолжается огневое поражение противника, рассредоточенного в районе населенных пунктов Изюм, Каменка, Тихоцкое, с целью недопущения его дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Славянск и Барвенково. Отражены попытки обхода противником позиций наших войск в районах населенных пунктов Попасная и Новотошковское. Силами 36-й отдельной бригады морской пехоты, совместно с подразделениями других составляющих сил обороны Украины, удерживается круговая оборона города-героя Мариуполя", - отметили в Генштабе.

Отражено наступление противника в районе населенного пункта Марьинка.

Группировка сил и средств обороны города Киева продолжает вести ударно-поисковые действия на Житомирском и Нежинском направлениях.

На других направлениях проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны.

Читайте такжеВСУ разбили врага под Харьковом: разгромили три БТГ, взяли в плен 60 орков

Ранее сообщалось о том, что противник в Киевской области полностью утратил наступательный потенциал, однако на отдельных участках враг пытается закрепиться.

Читайте еще:

viber
война России и Украины
Реклама
Популярное
Станет понятно, что Украина победила: астролог назвала сроки завершения войныСтанет понятно, что Украина победила: астролог назвала сроки завершения войны Приметы на 29 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 29 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду Ядерного удара не будет, но есть другой страшный риск - астролог предупредила украинцевЯдерного удара не будет, но есть другой страшный риск - астролог предупредила украинцев "Какой русский человек не украдет что-нибудь": жена российского оккупанта уговаривала его мародерить в Украине"Какой русский человек не украдет что-нибудь": жена российского оккупанта уговаривала его мародерить в Украине Элита российского спецназа опозорилась в Украине - за 5 дней не смогли взять элеватор с бойцами ТРОЭлита российского спецназа опозорилась в Украине - за 5 дней не смогли взять элеватор с бойцами ТРО

Последние новости

02:56

Смертоносное оружие для ВСУ: Британия хочет вооружить Украину мощными САУ-"убийцами"

02:16

Враг пошел на прорыв под Изюмом и бросает наемников из Абхазии на штурм МариуполяВидео

01:50

"Вели на смерть": детали бегства с Донбасса пушечного мяса из "Южной Осетии"

01:06

"Может быть очень сложно": Зеленский назвал новое направление главного удара РФВидео

00:28

"Дорога смерти": войска Путина под Харьковом расстреляли десятки машин с людьми

Реклама
00:20

Враг отброшен назад: ВСУ зачистили 11 населенных пунктов на ХерсонщинеВидео

00:14

В результате авиаудара по Киевской области в селе разрушены дома

00:09

"Все получат наказания": Зеленский лишил звания двух генералов СБУ за предательствоВидео

00:05

Российская телеведущая, которая встретила войну в Киеве, предложила сравнять Россию с землейВидео

31 марта, четверг
23:59

Две страны Совбеза ООН согласились стать гарантом безопасности - Арахамия

23:58

Приметы на 1 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

23:52

19-летняя беременная вдова рассказала о звонке мужа за несколько минут до гибели на Яворовском полигонеВидео

23:42

"РФ начинала с ультиматумов": Ермак рассказал о сложных переговорах с МосквойВидео

23:34

"Путин стал человеком в клетке": в Британии жестко раскритиковали диктатораВидео

23:24

Ювелирный удар: ВСУ разбили технику оккупантов, которую те прятали среди домовВидео

23:08

Как получить 2000 и 3000 гривен переселенцам в Украине: пошаговая инструкцияВидео

23:04

Резников пообщался с президентом Турции: какие темы обсудили

22:57

"Ночуем на свалке": мобилизованные орки из "ДНР" пожаловались на скотские условияВидео

22:57

Байден спрогнозировал, отведет ли Путин войска с окраин Киева

22:45

Все оккупанты вышли с территории ЧАЭСВидео

Реклама
22:33

Домашний арест и увольнение: Путин карает своих советников - БайденВидео

22:27

Арестович ответил, почему российские оккупанты насилуют украинских женщин и девушекВидео

22:24

Дважды разведен, дважды папа: что известно про нового любовника Дорофеевой

22:10

В МИД отреагировали на призыв и мобилизацию украинцев в армию РФ

21:56

"Пшонка-стайл" и ностальгия по совку: как выглядит дворец Медведчука на ЗакарпатьеФотоВидео

21:40

Встреча с Путиным и гарантии безопасности: Зеленский срочно созвонился с ЭрдоганомВидео

21:39

В Харькове разоблачили ботоферму РФ: военным предлагали сдаться

21:30

В Украине резко подешевеют евробляхи: Рада сняла налоги и акцизыВидео

21:18

Фанаты отвернулись от Софии Стужук за умалчивание войны - Дурнев уверен, что это ее конецВидео

21:10

"Стадо баранов": Панин рассказал, почему россияне поддерживают кровавый режим ПутинаВидео

20:59

В Пентагоне назвали четыре направления новых авиаударов РФ

20:44

Британия и союзники направят Украине средства ПВО и артиллерию

20:44

Встреча Зеленского с Путиным и бои на Донбассе: Арестович о коварных планах КремляВидео

20:41

Арестович рассказал, что для Путина будет победой над Украиной

20:30

Отход подразделений РФ: в ВСУ обещают хорошие новости на киевском направленииВидео

20:18

Мошенники устроили "бизнес на крови": переселенцам вместо жилья давали "приют" на кладбищеВидео

20:10

Приметы на 2 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:09

"Оставили кучу мин": на Черниговщине ВСУ освободили два населенных пункта

20:09

Украинские АЭС переводят в Парижский центр - Энергоатом

19:54

Елена Зеленская впервые рассказала, как живет семья во время войны и угрозах президентуВидео

Реклама
19:37

Планы Путина: почему Европе не избежать войны с Россиеймнение

19:35

Россия ввела санкции против высшего руководства ЕС

19:34

Апрель принесет в Украину резкое похолодание

19:31

На Черниговщине оккупанты сидят "на головах" у людей и зверски грабят дома

18:56

Бренды PEUGEOT, CITROEN и OPEL продолжают предоставлять бесплатное сервисное обслуживание для автомобилей государственных и коммунальных учреждений новости компании

18:54

ФИФА оскандалилось из-за отстранении России от международных турниров

18:53

Путин осознает близкий провал в войне и ищет "новую идеологию для РФ" – росСМИВидео

18:42

Студенты из ОРДЛО рассказали о принудительной мобилизации

18:35

Самая богатая украинская певица рассказала о судьбе своего роскошного особняка в Киеве за 5 млнВидео

18:33

На кого Дорофеева променяла Дантеса - СМИ назвали имя разлучникаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять