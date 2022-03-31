"Вышгород уже наш": в ВСУ рассказали об отходе подразделений РФ на Киевщине

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Противник в Киевской области полностью утратил наступательный потенциал, однако на отдельных участках враг пытается закрепиться, рассказал заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич.

"Но активные действия, которые сейчас проводятся командованием сил и средств обороны Киева не дают ему этого сделать. Я думаю, в ближайшее время нас ожидают очень хорошие новости. И поверьте мне, они будут... Вышгород уже наш, под контролем. Мы уже имеем успех на многих направлениях. Я не хочу забегать вперед, но я думаю, день-два и мы будем знать, замечательную картину видеть. Ну и дальше будем развивать свой успех", - ообщил он в ходе пресс-брифинга.

Отход подразделений РФ от Киева

Он подтвердил, что войска врага частично отходят от Киева.

"Сегодня за ночь почти 700 единиц техники отошли в направлении Иванкова, в сторону белорусской границы. Это от трех до четырех тактических батальонных групп. Мы рассматриваем два варианта: либо это идет передислокация, либо перегруппировка и усиление сил. Мы готовы к обоим вариантам. Но, учитывая всю динамику действий по всей Украине, есть большая вероятность, что эти БТРы, которые сейчас частично отходят, они всплывут на Донбассе. Почти на всех направлениях, не только по Киеву, противник свой потенциал исчерпал, ему надо восстановить силы для того, чтобы продолжить наступательные действия", - отметил Грузевич.

В то же время, по его словам, сил врага вокруг Киева еще "предостаточно" для того, чтобы попытаться нанести какой-то ответный удар, в первую очередь это касается ракетных ударов.

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Ранее сообщалось, что город Тростянец Сумской области освобожден от российской оккупации, сообщают в 93-ей отдельной механизированной бригаде Холодный Яр.

Отмечается, что из города удалось вытеснить Кантемировскую танковую дивизию РФ.

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