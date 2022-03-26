Кантемировская дивизия позорно бежала: ВСУ освободили Тростянец

ВСУ освободили Тростянец / Facebook/93OMBr/

Город Тростянец Сумской области освобожден от российской оккупации, сообщают в 93-ей отдельной механизированной бригаде Холодный Яр.

"Сегодня силами 93-ей бригады "Холодный Яр", с помощью территориальной обороны и местных партизан, город Тростянец Сумской области освободили от российских оккупационных войск", - сообщается на странице бригады в Facebook.

Отмечается, что из города удалось вытеснить Кантемировскую танковую дивизию РФ.

"Этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец. Потерпев ряд неудач, российская армия бежала из Тростянца, оставляя вооружение, технику и боеприпасы, которые 93-я бригада использует для освобождения других украинских городов от оккупации", - указано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины вошли в захваченный ранее российскими оккупантами Тростянец Сумской области.

Продолжается освобождение города от захватчиков. При этом украинские военные опубликовали фото из города. На кадрах видны остатки разбитой техники оккупантов, а также значительные повреждения в городе.

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