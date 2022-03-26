Украинская армия вошла в Тростянец - ВСУ

Вооруженные силы Украины вошли в захваченный ранее российскими оккупантами Тростянец Сумской области.
Продолжается освобождение города от захватчиков, говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Facebook.
При этом украинские военные опубликовали фото из города. На кадрах видны остатки разбитой техники оккупантов, а также значительные повреждения в городе.
Подчеркивается, что вскоре город Тростянец будет окончательно очищен от остатков российских оккупантов.
"Украинское сафари 2.0" в Тростянце Сумской области идет по плану, финальной его части", – говорится в сообщении.
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Автор: Алексей Тесля