Украинская армия вошла в Тростянец - ВСУ

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Вооруженные силы Украины вошли в захваченный ранее российскими оккупантами Тростянец Сумской области.

Продолжается освобождение города от захватчиков, говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Facebook.

При этом украинские военные опубликовали фото из города. На кадрах видны остатки разбитой техники оккупантов, а также значительные повреждения в городе.

Подчеркивается, что вскоре город Тростянец будет окончательно очищен от остатков российских оккупантов.

"Украинское сафари 2.0" в Тростянце Сумской области идет по плану, финальной его части", – говорится в сообщении.

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