ВСУ перешли в контрнаступление: Данилов назвал ключевые направления удара

Благодаря усилиям ВСУ ситуация на фронте стабилизировалась, подчеркнул секретарь СНБО.
Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление на позиции российских оккупантов на некоторых направлениях.
Уже освобожденные населенные пункты Киевской области, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Он подчеркнул, что благодаря усилиям ВСУ ситуация на фронте стабилизировалась.
"На сегодняшний на некоторых направлениях мы переходим в контрнаступление. Причем это контрнаступление абсолютно продуктивно. Мы уничтожаем и есть на сегодняшний день освобожденные населенные пункты на территории Киевской области. Есть на сегодняшний день четкое понимание, что происходит в Харьковской области", - заявил Данілов.
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Ранее сообщалось о том, что российские оккупационные войска больше не имеют полного контроля над ранее захваченным Херсоном, сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.
По его словам, украинские силы сейчас ведут упорные бои в Херсоне и выбивают российских оккупантов.
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