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ВСУ перешли в контрнаступление: Данилов назвал ключевые направления удара

25 марта 2022, 22:07

Благодаря усилиям ВСУ ситуация на фронте стабилизировалась, подчеркнул секретарь СНБО.

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/ Макс Левин

Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление на позиции российских оккупантов на некоторых направлениях.

Уже освобожденные населенные пункты Киевской области, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что благодаря усилиям ВСУ ситуация на фронте стабилизировалась.

"На сегодняшний на некоторых направлениях мы переходим в контрнаступление. Причем это контрнаступление абсолютно продуктивно. Мы уничтожаем и есть на сегодняшний день освобожденные населенные пункты на территории Киевской области. Есть на сегодняшний день четкое понимание, что происходит в Харьковской области", - заявил Данілов.

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Ранее сообщалось о том, что российские оккупационные войска больше не имеют полного контроля над ранее захваченным Херсоном, сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.

По его словам, украинские силы сейчас ведут упорные бои в Херсоне и выбивают российских оккупантов.

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Алексей Данилов война России и Украины
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