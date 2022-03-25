Рашистов выбивают из Херсона: в Пентагоне раскрыли направление удара ВСУ

/ Макс Левин

Российские оккупационные войска больше не имеют полного контроля над ранее захваченным Херсоном.

Как пишет The New York Times, об этом сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.

По его словам, украинские силы сейчас ведут упорные бои в Херсоне и выбивают российских оккупантов.

"Это противоречит обнародованному в пятницу заявлению начальника Главного оперативного управления Генштаба российских военных генерал-майора Сергея Рудского, утверждавшего, что Херсонская область "под полным контролем", - пишет издание.

Отмечается, что любой успех Украины в возвращении Херсона был бы огромным ударом для военных усилий Путина, что усложнит для России выполнение любых планов по захвату контроля над украинским побережьем Черного моря и южным портом Одессы, заявили представители обороны.

Потеря Херсона также поставит под угрозу воюющие в соседнем Николаеве российские войска, добавил представитель Пентагона.

Что говорят в Генштабе

Обратим внимание, что по данным Генштаба, на Таврическом направлении проведены мероприятия по изоляции железнодорожной станции Херсон.

Ранее сообщалось о том, что во временно оккупированном городе Херсон горожане снова вышли на мирную акцию протеста, в ответ российские оккупанты использовали гранаты со слезоточивым газом, чтобы разогнать их.

Когда дым от гранат развеялся, часть протестующих херсонцев вернулась на площадь.

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