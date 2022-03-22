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В Херсоне оккупанты закидали гранатами с газом протестующих

22 марта 2022, 14:08

Во временно захваченном Херсоне оккупанты пытались разогнать мирный украинский митинг.

Херсон, протест
В Херсоне оккупанты закидали гранатами с газом протестующих / скриншот из видео

Во временно оккупированном городе Херсон горожане снова вышли на мирную акцию протеста, в ответ российские оккупанты использовали гранаты со слезоточивым газом, чтобы разогнать их. Соответствующий видеоролик был опубликован в Telegram-канале Суспільне Херсон.

Когда дым от гранат развеялся, часть протестующих херсонцев вернулась на площадь.

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Напомним, ранее в Херсоне регулярно проходят митинги за Украину и против оккупации Россией.

21 марта на площади Свободы в Херсоне российские оккупанты забросали светошумовыми гранатами проукраинских митингующих и открыли огонь, ранили людей.

До того сообщалось, что оккупационные войска РФ из-за того, что не смогли добиться успеха в наступлении, стали применять в Украине более разрушительную артиллерию. Враг начал палить по гражданским из систем Кинжал и Бастион.

Автор: Егор Бунин
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