Враг начал гатить по гражданским из систем Кинжал и Бастион – Подоляк

Враг начал палить по гражданским из систем "Кинжал" и "Бастион" – Подоляк/ ОПУ

Оккупационные войска РФ из-за того, что не смогли добиться успеха в наступлении, начали применять в Украине более разрушительное оружие.

При этом из тяжелой артиллерии они палят по мирным городам. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

"25-й день войны. Из-за провалов в наступлении РФ перешла к более разрушительной артиллерии: по мирным городам применяются системы "Кинжал" и "Бастион". Также Россия панически ищет резервы живой силы – стягивает всё с тихоокеанского направления и продолжает уговаривать страны ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности, в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан – ред.)", – написал Подоляк.

Напомним, ранее российский оккупант, который чудом вернулся в РФ после ранения в Украине, рассказал о потерях армии России. Он отметил, что российских военных бросили в Украину с небоеспособной техникой, а мародерство и жестокие убийства мирных жителей стали для РФ нормой.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины зафиксировали признаки, которые могут указывать на подготовку армии Беларуси к военному вторжению. В ВСУ отметили, что краинские военные готовы дать отпор. При этом белорусские солдаты и народ не хотят воевать, и если Александр Лукашенко примет такое решение, он сделает роковую ошибку.

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