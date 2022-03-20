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"Настоящий ад": оккупант рассказал о горах трупов россиян в Украине и призвал РФ одуматься

20 марта 2022, 14:15

Российских военных бросили в Украину с небоеспособной техникой, а мародерство и жестокие убийства мирных жителей стали для РФ нормой, говорит оккупант.

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Оккупант рассказал о горах трупов россиян в Украине и призвал РФ одуматься / Полтавская ОГА, соцсети

Российский оккупант, чудом вернувшийся в РФ после ранения в Украине, рассказал о потерях российской армии.

Боец армии России Алексей Лаврушенко опубликовал пост на своей странице ВКонтакте. Публикацию заметил блогер Андрей Луганский, который распространил соответствующий текст в Telegram.

Оккупант Лаврушенко "набрался смелости" рассказать, что на самом деле происходило с армией РФ после вторжения в Украину, уже когда лежал в госпитале и лечил ранения. Он отметил, что служит в 423-м гвардейском Ямпольском мотострелковом полку.

"Меня бросили на учебу с 16 января, то есть почти весь наш 423 гвардейский Ямпольский мотострелковый полк, ну и подбросили нам срочников. Всё было как всегда. Один сухпай на троих, старая форма, кирзаки, да и техника еле ползет. И числа 24 вроде бы делали марш, всё как обычно. Но ночью выкупили, что непонятны названия сел, и тут начался самый трэш", – написал оккупант.

Он рассказал, что увидел вокруг горы трупов российских солдат. Кое-кто умер от ранений, часть тел были обгоревшие, вокруг было море крови. Когда оккупанты пытались отбиваться, они поняли, что техника их вообще не слушается, и что большая часть подразделений небоеспособны.

"Бросили технику и побежали обратно. Правда, один из наших там и остался, прикиньте, прям у меня на глазах прорядили его. Об*срался я конкретно, к такому жизнь не готовила. Начал убегать и почувствовал дикое жжение в левой ноге, глянул вниз и увидел, что вся форма в крови", – вспоминает российский оккупант.

Он получил два сквозных ранения в левую ногу и около трех километров шел пешком – не позволял себе садиться, потому что чувствовал, что может больше не встать. При этом Лаврушенко говорит, что пока шел, "успел несколько раз пожалеть, что связался с армией вообще".

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Источник: соцсети

Далее, по словам оккупанта, "подоспела эвакуация" – его знакомые солдаты подобрали его на автомобиле, который украли у местных жителей. Владельцев авто – дедушку вместе с его семьей – российские захватчики просто расстреляли на месте.

"Как я понял, это обычное дело, и наши из беззакония выступали часто. Кроме убийств мирных и мародерства, наши просто бомбят все вокруг с самолетов. На самом деле, повезло, что я уже не там, потому что это ад. На вашем месте, пацаны, я бы даже туда больше не лез. Реально, за наших стыдно капец", – написал российский оккупант.

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Он добавил, что сейчас лежит в госпитале. К ним приезжал министр обороны России Шойгу, но, по словам Лаврушенко, это была просто показуха. Также оккупант добавил, что не хочет больше воевать: "по ходу, с меня хватит", отметил он.

После того, как пост Лаврушенко начал шириться сетью, он удалил его со своей страницы ВКонтакте, а по состоянию на 20 марта даже была удалена вся его страница. Однако информация сохранилась у кеше.

Напомним, в городе Кременная Луганской области оккупанты РФ в упор из танка расстреляли дом престарелых. В результате погибли 56 человек, а 15 выживших захватчики похитили и отвезли в захваченное Сватово в областной гериатрический интернат.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы взорвали колонну россиян в тылу противника. На месте подрыва "живая сила противника опознанию не подлежит", отметили в Силах специальных операций ВСУ.

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