В Кременной оккупанты РФ в упор из танка расстреляли дом престарелых: погибли 56 человек

Дом престарелых в Кременной / facebook.com/sergey.gaidai.loga

Оккупационные войска России в упор расстреляли из танка дом для пожилых людей в Кременной Луганской области. Погибли 56 человек. Выжили 15 пациентов, их оккупанты похитили и увезли захваченное Сватово в областной гериатрический интернат. Военные и спасатели не могут добраться до пансионата. Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"11 марта российские оккупанты из танка обстреляли дом престарелых в Кременной. Цинично и намеренно. Просто подогнали танк, поставили напротив дома и начали стрелять. Те, кто доживал свой возраст возле дома – 56 человек – погибли на месте", - написал чиновник в Facebook.

Он сообщил, что 15 человек, которые выжили, были похищены российскими оккупантами и вывезены на оккупированную территорию в Сватово, где находится областной гериатрический интернат. На место трагедии попасть невозможно.

"Выживших, а это 15 человек, оккупанты похитили и вывезли на оккупированную территорию в Сватово в областной гериатрический интерната", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Главред сообщал: полк МВД Азов 20 марта заявил, что 4 корабля российских оккупационных войск обстреляли Мариуполь.

"Враг продолжает цинично разрушать украинский город, используя весь доступный ему арсенал. После авиации, артиллерии, различных систем и танков российские оккупанты уничтожают город тяжелым вооружением боевых кораблей", - сказано в сообщении.