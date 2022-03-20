Мариуполь обстреляли четыре корабля РФ

Враг продолжает разрушать город. Теперь российские захватчики привлекли к этому еще и корабли.
Оккупанты обстреляли Мариуполь с четырех российских кораблей.
Об этом сообщил отдельный отряд специального назначения "Азов" в Telegram. Отмечается, что захватчики теперь начали привлекать к обстрелам города еще и флот.
"Только что город Мариуполь был обстрелян 4 кораблями военно-морского флота России. Враг продолжает цинично разрушать украинский город, используя весь доступный ему арсенал. После авиации, артиллерии, различных систем и танков российские оккупанты уничтожают город тяжелым вооружением боевых кораблей", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что оккупанты 19 марта снова обстреляли Мариуполь – они сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе города. В здании школы прятались от постоянных обстрелов 400 мариупольцев – в основном это женщины, дети и пожилые люди. Здание разрушено, а под завалами всё еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.
Также сообщалось, что жителей Левобережного района Мариуполя силой вывозят в Российскую Федерацию. При этом у людей забирают паспорта.
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