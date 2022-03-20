Из-за оккупантов жители окраин Мариуполя погибают голодной смертью — власти Донецкой области

Из-за оккупантов жители окраин Мариуполя погибают голодной смертью / Reuters

Руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что на окраинах Мариуполя тысячи мирных граждан погибают от голода из-за российских оккупантов, которые блокируют город.

"Российские оккупационные власти осуществляют геноцид украинского народа! Именно сейчас в захваченных ими Мангуше и Мелекином умирают от голода тысячи мариупольцев, которым удалось скрыться от российских авиабомб. Это ‒ преступление против человечности", ‒ заявил чиновник.

Он от лица властей региона потребовал от всех стран мира повлиять на российских агрессоров ‒ чтобы мирные жители получили гуманитарную помощь и смогли покинуть город.

"Мы готовы спасти своих граждан — для этого нужен зеленый коридор от врага. Обращаюсь ко всем мировым лидерам — жмите на Кремль. Не дайте погибнуть людям от голода!", — заявил Кириленко.1Читайте такжеВрач из разбомбленного роддома в Мариуполе рассказала об ужасах войны и атаке на больницу

Напомним, 16 марта российская авиация сбросила бомбу на драматический театр в городе Мариуполь.

В тот момент в здании находились сотни местных жителей, сообщает в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

"16 марта российская авиация сбросила мощную бомбу на помещение драматического театра в Мариуполе. Здание театра было местом пристанища для сотен мариупольцев, которые потеряли свои дома в результате бомбардировки и обстрелов города со стороны российской армии",- говорится в заявлении МИД.

В результате авиаудара была разрушена часть здания, а многие люди оказались под завалами. Количество пострадавших пока невозможно утонуть из-за постоянных обстрелов.

Позднее заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов говорил, что город в настоящее время разрушен на 80-90%