Мариуполь уничтожен бомбами агрессоров на 80-90% – заместитель мэра города

Развалины дома в Мариуполе / Мариупольский горсовет

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов считает, что город в настоящее время разрушен на 80-90%, а количество погибших мирных жителей, по самым скромным подсчетам, составляет не менее 2358 человек. Об этом заявил заместитель мариупольского мэра Сергей Орлов в интервью порталу Forbes.

Но, по словам чиновника, многие люди еще погребены под завалами, поэтому количество погибших может быть значительно выше.

"Я считаю, что 80-90% Мариуполя разбомблено. Нет ни одного здания без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены", ‒ говорит Орлов.

Заместитель мэра добавил, что жертв войны хоронят прямо в братских могилах. Около 70% погибших удалось идентифицировать – власти пытаются вести учет (у кого есть документы, то данные о гибели таких людей заносят в журналы).

В то же время, говорит Орлов, есть еще множество людей под завалами, поэтому количество погибших "смело можно умножить на 1,5-2".

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Напомним, 16 марта российская авиация сбросила бомбу на драматический театр в городе Мариуполь.

В тот момент в здании находились сотни местных жителей, сообщает в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

"16 марта российская авиация сбросила мощную бомбу на помещение драматического театра в Мариуполе. Здание театра было местом пристанища для сотен мариупольцев, которые потеряли свои дома в результате бомбардировки и обстрелов города со стороны российской армии",- говорится в заявлении МИД.

В результате авиаудара была разрушена часть здания, а многие люди оказались под завалами. Количество пострадавших пока невозможно утонуть из-за постоянных обстрелов.