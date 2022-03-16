"Там скрываются сотни людей": россияне сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр Мариуполя

В театре скрывалось около тысячи гражданских мариупольцев.
Войска Путина сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались потерявшие дом беженцы.
"Рашистские войска целенаправленно и цинично уничтожили Драматический театр в самом сердце Мариуполя. Самолет сбросил бомбу на здание, где скрывались сотни мирных мариупольцев. Оценить масштаб этого ужасного и бесчеловечного поступка пока невозможно, потому что в городе продолжаются обстрелы жилых кварталов", - сообщает горсовет Мариуполя.
Известно, что после бомбежки разрушилась центральная часть Драматического театра, а обломками завалило вход в находившееся в здании бомбоубежище.
"По информации очевидцев стало известно, что российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр.
Как известно, в театре скрывалось около тысячи гражданских мариупольцев.
В настоящее время неизвестно количество погибших и раненых.
Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми.
"Этот театр был пристанищем, в котором спасались от непрерывных обстрелов жители блокадного Мариуполя"", - говорится в сообщении.
"Сколько под завалами погибших неизвестно. Сейчас идут жестокие бои. Никто не может добраться до завалов, мы не знаем, есть ли уцелевшие. И самое страшное – не можем их из-под завалов достать. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми! Бомбоубежище также засыпано, там тоже люди, детки!", - говорится в сообщении.
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