"Там скрываются сотни людей": россияне сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр Мариуполя

Мариуполь / скриншот

Войска Путина сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались потерявшие дом беженцы.

"Рашистские войска целенаправленно и цинично уничтожили Драматический театр в самом сердце Мариуполя. Самолет сбросил бомбу на здание, где скрывались сотни мирных мариупольцев. Оценить масштаб этого ужасного и бесчеловечного поступка пока невозможно, потому что в городе продолжаются обстрелы жилых кварталов", - сообщает горсовет Мариуполя.

Известно, что после бомбежки разрушилась центральная часть Драматического театра, а обломками завалило вход в находившееся в здании бомбоубежище.

"По информации очевидцев стало известно, что российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр.

Как известно, в театре скрывалось около тысячи гражданских мариупольцев.

В настоящее время неизвестно количество погибших и раненых.

Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми.

"Этот театр был пристанищем, в котором спасались от непрерывных обстрелов жители блокадного Мариуполя"", - говорится в сообщении.

"Сколько под завалами погибших неизвестно. Сейчас идут жестокие бои. Никто не может добраться до завалов, мы не знаем, есть ли уцелевшие. И самое страшное – не можем их из-под завалов достать. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми! Бомбоубежище также засыпано, там тоже люди, детки!", - говорится в сообщении.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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