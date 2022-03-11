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"Я выполнил преступный приказ и сбросил бомбы на жилые дома" – пленный российский летчик

11 марта 2022, 16:21

Сбитый украинцами летчик РФ призвал коллег-военных одуматься и прекратить совершать преступления в Украине.

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Пленный российский летчик Максим Криштоп/ Скрин с видео

Российский летчик Максим Криштоп, которого сбили и взяли в плен украинские военные, рассказал, что выполнял преступные приказы и сбрасывал авиабомбы на мирное население в Украине, но теперь жалеет об этом.

В Украине он успел сделать три вылета. Во время третьего из них, который состоялся 6 марта, сбросил 4 тонны фугасных бомб на жилые дома мирных жителей. Об этом Криштоп рассказал на пресконференции 11 марта.

"Во время выполнения боевого задания я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди, но преступный приказ выполнил. Потом был сбит ПВО Украины и взят в плен военными Нацгвардии Украины", – отметил он.

Он признался, что летчики получили приказ наносить удары по территории Украины 24 февраля, и именно в тот день был и его первый вылет. В тот раз он бомбил украинских военных – сбросил на них 3 тонны фугасных авиационных бомб.

Захватчик признал, что выполнял преступные приказы, и заявил, что раскаивается в этом. Также он призвал своих коллег-военнослужащих из России прекратить совершать преступления в Украине.

"Я очень сожалею, что оказался на вашей территории. Я очень раскаиваюсь. Жаль, что выполнял преступные приказы. Обращаюсь к военнослужащим РФ. Одумайтесь, уже сбили десятки наших самолетов. Здесь хорошо работает ПВО. Не выполняйте приказы. Со мной обращаются хорошо, хоть я и военный преступник. Со мной даже разговаривают на русском языке. Здесь нет фашистов, как нам рассказывают. Осознаю и признаю ужасные преступления, совершенные мной", – отметил российский летчик.

Также он попросил прощения у украинского народа, и сказал, что поможет привлечь к ответственности всех виновных.

"Хочу попросить прощения у всего украинского народа за то бедствие, что мы им принесли. Обещаю приложить все усилия к тому, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. И к тому, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в геноциде украинского народа", – отметил он.

Ранее сообщалось, что в Днепре и Луцке прогремели первые взрывы с начала вторжения России в Украину. Города подверглись авиаудару. Как отмечали очевидцы, взрывы были слышны даже в жилых районах городов. В Луцке в результате авианалета на аэродром погибли четверо военных.

Кроме этого, Россия ударила ракетами по Ивано-Франковску. По словам очевидцев, удар был нанесен по аэродрому. На кадрах, которые местные жители опубликовали в Сети, видны столбы дыма. Всего было три взрыва.

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