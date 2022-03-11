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Россия ударила ракетами по Ивано-Франковску

11 марта 2022, 07:40

По словам очевидцев, удар был нанесен по аэродрому. На кадрах, которые местные жители опубликовали в Сети, видны столбы дыма. Всего было три взрыва.

Ракетный удар по Ивано-Франковску
Ракетный удар по Ивано-Франковску / скриншот

Утром в пятницу, 11 марта, российские захватчики нанесли удар по Ивано-Франковску. По словам очевидцев, прилёт был по аэродрому.

На кадрах, которые местные жители опубликовали в Сети, видны столбы дыма.

Сообщается, что всего было три взрыва.

Мэр города Руслан Марцинкив подтвердил, что город атаковали оккупанты. По его словам, перед налетом не сработала система оповещения населения.

Как сообщал Главред, 11 марта в Днепре и Луцке прогремели первые взрывы с начала вторжения России в Украину. Города подверглись авиаудару.

Взрывы были слышны даже в жилых районах городов.

Так, по предварительной информации, в Днепре оккупанты нанесли удар по заводу Петровского.

В Луцке, судя по сообщениям в Сети, враг нанес ракетный удар по аэродрому или заводу "Мотор".

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