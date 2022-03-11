Россия ударила ракетами по Днепру и Луцку впервые с начала войны

Серии взрывов прогремели в Луцке и Днепре.
В Днепре и Луцке прогремели первые взрывы с начала вторжения России в Украину. Города подверглись авиаудару.
Взрывы были слышны даже в жилых районах городов, пишут очевидцы в сети.
Так, по предварительной информации, в Днепре оккупанты нанесли удар по заводу Петровского. Нардеп Макс Бужанский сообщает, что было 3 ракетных взрыва.
В Луцке, судя по сообщениям в Сети, враг нанес ракетный удар по аэропорту или заводу "Мотор".
Как сообщал Главред, Минобороны России признало, что применяет на территории Украины систему залпового огня ТОС-1 Солнцепек, использующую термобарические боеприпасы. Использование такого оружия противоречит международному праву касательно правил и обычаев ведения войны.
Также мы писали, что министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров подтвердил, что бомбардировка детской больницы и роддома в Мариуполе была сознательным и целенаправленным решением армии РФ.
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