УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украинские военные уничтожили вражеские танки в Броварах: техника пылает – видео

10 марта 2022, 09:50

Всего под Киевом за ночь защитники Украины ликвидировали пять танков.

false
Вражеская техника горит в Броварах/ Скрин из видео

В Броварах Киевской области украинские военные в ночь на 10 марта уничтожили несколько единиц тяжелой техники оккупантов.

Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он сообщил, что ВСУ смогли обезвредить за ночь пять вражеских танков, и добавил видео, на котором видно, как техника российских оккупантов горит под Броварами.

Ранее сообщалось, что танки оккупантов также удалось уничтожить под Бородянкой на Киевщине. ВСУ поделились видео ликвидированной техники.

Как сообщал ранее глава МВД Вадим Денисенко, под Киевом в ночь на 10 марта бойцы ВСУ осуществили контратаку. Он сообщил, что защитники Украины ликвидировали пять танков оккупантов, и до сих пор продолжаются артиллерийские бои.

Читайте также:

viber
война в Украине танки российские военные вторжение России российские войска танк
Сейчас вы просматриваете новость «Украинские военные уничтожили вражеские танки в Броварах: техника пылает – видео». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на завтра, 10 марта 2022: Ракам – большая удача, Львам – судьбоносная встречаГороскоп на завтра, 10 марта 2022: Ракам – большая удача, Львам – судьбоносная встреча Это разрывает сердце: мир потрясли кадры с плачущим 5-летним мальчиком из Украины на границе с ПольшейЭто разрывает сердце: мир потрясли кадры с плачущим 5-летним мальчиком из Украины на границе с Польшей Война России в Украине выгодна Китаю, или Как Путин за Поднебесную делает всю грязную работуВойна России в Украине выгодна Китаю, или Как Путин за Поднебесную делает всю грязную работу Агрессор с переломленным хребтом: на каких условиях может быть достигнут мир на переговорах в ТурцииАгрессор с переломленным хребтом: на каких условиях может быть достигнут мир на переговорах в Турции Оккупантов заманили в ловушку: подробности уничтожения корабля ЧФ РоссииОккупантов заманили в ловушку: подробности уничтожения корабля ЧФ России

Последние новости

10:49

Российские захватчики похитили депутата Запорожского областного совета

10:45

Плата за войну: каковы масштабы грядущего экономического обвала в России

10:29

Первая встреча в условиях войны: начались переговоры Кулебы и Лаврова в ТурцииВидео

10:25

Почему санкции не заставят Россию поспешно выйти из войны в Украинемнение

10:22

Эвакуация украинцев: по каким маршрутам будут вывозить людей 10 мартаВидео

Реклама
10:21

Обстрел детской больницы в Мариуполе: погибли 3 человека, среди них один ребенок

10:09

В Минобороны Китая заявили, что не потерпят независимость Тайваня и готовы к жестким мерам

09:51

Воевал против России с 2014 года: в Изюме погиб легендарный боец Яшка Цыганков

09:50

Украинские военные уничтожили вражеские танки в Броварах: техника пылает – видеоВидео

09:12

Пехоту уже никто не считает: ВСУ разбили технику врага в Мариуполе

09:11

ВСУ ювелирно уничтожили вражеские танки под Киевом: опубликовано видео

08:52

Психопат и нарцисс: психотерапевт назвала единственный способ остановить Путина

08:43

Пол-России принимает "груз 200" из Украины: куда свозят трупы оккупантов

08:31

Защитники Украины осуществили контратаку под Киевом – МВД

08:06

"НАТО должно просить нас о вступлении": Геращенко заявил о готовности Украины отказаться от Альянса

08:01

В США обнародовали свои данные о потерях России в Украине: число убитых оккупантов вдвое меньше

07:41

Россия должна развалиться на 10-15 государствмнение

07:34

У Путина признали, что убивают украинцев "вакуумными бомбами"

07:25

15 день войны в Украине: ВСУ сдерживают агрессора по всем фронтам и готовятся к обороне Киева

07:12

Украинцы несли старую собаку 17 километров до границы с Польшей: теперь ими восхищается весь мир

Реклама
07:00

Сейм Польши принял закон о поддержке беженцев из Украины: на что могут рассчитывать украинцы

06:41

Главный генерал США в Европе рассказал, чем заменить польские МиГ-29 для Украины

06:34

Путин убил Россию: почему РФ не выжить после этой катастрофической войнымнение

06:22

"Пока мы не перемелем 2/3 оккупантов": Геращенко назвал условие окончания войны в Украине

05:58

"Силы противника в 4-5 раз больше": Геращенко рассказал, что сейчас происходит в Мариуполе

05:38

В США заявили, что у санкций против России нет срока действия

05:29

"Право на самооборону": в РФ заявили, что суд ООН "не имеет юрисдикции" рассматривать иск о геноциде

05:18

Россия может готовить почву для применения химического оружия в Украине - The Guardian

04:36

Когда закончится война в Украине: в Bellingcat назвали сроки

03:45

РФ варварски бомбит жилые кварталы Сумщины: что известноВидео

03:02

Мощная поддержка в ходе войны: МВФ утвердил $1,4 млрд помощи УкраинеВидео

02:45

США срочно перебросили комплексы Patriot в Польшу к границам УкраиныВидео

02:08

Массовые расстрелы и минирование тел: очевидцы рассказали о зверствах РФ под КиевомВидео

01:58

Британия готова сокрушить Россию новыми санкциями и привлечь к ответственности за атаку на роддомВидео

01:32

"Путин должен прекратить это сейчас": в США резко осудили авиаудар по МариуполюВидео

01:25

В ОП назвали направления мощных ударов ВСУ: двое комполков РФ - "двухсотые"Видео

01:18

Оккупанты готовили удар по Броварам: врага пресекли и уничтожилиВидео

00:57

ФСБ "сливает" украинским военным информацию о кадыровцах - АрестовичВидео

00:53

Город Изюм практически полностью уничтожен

00:48

Стугна и Корсар - в деле: под Киевом уничтожили шесть танков и БМП врагаВидео

Реклама
00:47

"Пауза стала убийственной": Зеленский призвал лидеров Запада к смелости и потребовал закрыть небоВидео

00:35

"Ядерной войны не будет": астролог рассказал прогнозы о войне в УкраинеВидео

00:24

10 марта заработает шесть гуманитарных коридоров - Зеленский

00:20

Мощные взрывы прямо среди домов: рашисты снова накрыли Харьков огнемВидео

00:14

Оккупанты начали обстреливать Николаев из Градов и УрагановВидео

09 марта, среда
23:50

Франция выделяет помощь Украине и соседним странам

23:45

"Что это за страна такая": Зеленский жестко осудил Россию за бомбежку роддома в МариуполеВидео

23:29

ПВО вместо польских МиГ-29: в Пентагоне раскрыли план помощи УкраинеВидео

23:18

В Украину прибыли латвийские врачи-профессионалыВидео

23:04

"Не справились с захватом Украины": в России увольняют генераловВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять