Украинские военные уничтожили вражеские танки в Броварах: техника пылает – видео

Вражеская техника горит в Броварах/ Скрин из видео

В Броварах Киевской области украинские военные в ночь на 10 марта уничтожили несколько единиц тяжелой техники оккупантов.

Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он сообщил, что ВСУ смогли обезвредить за ночь пять вражеских танков, и добавил видео, на котором видно, как техника российских оккупантов горит под Броварами.

Ранее сообщалось, что танки оккупантов также удалось уничтожить под Бородянкой на Киевщине. ВСУ поделились видео ликвидированной техники.

Как сообщал ранее глава МВД Вадим Денисенко, под Киевом в ночь на 10 марта бойцы ВСУ осуществили контратаку. Он сообщил, что защитники Украины ликвидировали пять танков оккупантов, и до сих пор продолжаются артиллерийские бои.

Читайте также: