Пехоту уже никто не считает: ВСУ разбили технику врага в Мариуполе

Российские войска продолжают уничтожать город и мирное население.
Защитники Мариуполя за минувшие сутки уничтожили 4 вражеских танка и 1 БМП, а также уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники оккупантов.
ВСУ держат оборону каждый день, а полицейские патрулируют город и помогают его жителям, сообщили в МВД Украины.
"Наши морпехи вчера уничтожили 4 танка и 1 БМП. Гвардейцы ОЗСП AЗOB уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники. В том числе уничтожили командно-штабную машину. Вражескую пехоту уже никто не считает. Люди верят в защитников: многие не хотят уезжать, а большинству и никуда", - говорится в сообщении.
Напомним, Украина уже пятнадцатый день противостоит российской агрессии. ВСУ успешно удерживают оборону по всем направлениям.
читайте такожПол-России принимает "груз 200" из Украины: куда свозят трупы оккупантовТак, силы обороны Украины сдерживают наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического района. Защищают украинские города Харьков и Ахтырку, идет круговая оборона города Мариуполя.
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