15 день войны в Украине: ВСУ сдерживают агрессора по всем фронтам и готовятся к обороне Киева

ВСУ сдерживают агрессора по всем фронтам и готовятся к обороне Киева / УНИАН

Украина уже пятнадцатый день противостоит российской агрессии. ВСУ успешно удерживают оборону по всем направлениям.

В Генштабе предоставили оперативную информацию по состоянию на утро 10 марта.

Так, силы обороны Украины сдерживают наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного района.

Защищают украинские города Харьков и Ахтырку.

Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Идет круговая оборона города Мариуполя.

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Вместе с тем, продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь.

На Сиверщине украинские защитники удерживают оборону города Чернигова.

Также принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева.

"Группировка сил и средств обороны Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносит огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и удерживает определенные оборонные рубежи", - сообщили в Генштабе.

Читайте также"Силы противника в 4-5 раз больше": Геращенко рассказал, что сейчас происходит в МариуполеНа южном направлении осуществляется сдерживание противника в направлениях города Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка (Херсонской области).

В других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.

Напомним, советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко считает, что война в Украине завершится, когда украинские защитники уничтожат большую часть российской армии. В противном случае "мы ничего не достигнем".

Также сообщалось, что Россия направила в Международный суд ООН документ, в котором она утверждает, что суд не имеет юрисдикции рассматривать дело о нарушении Конвенции о геноциде 1948 года.

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