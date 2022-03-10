"Пока мы не перемелем 2/3 оккупантов": Геращенко назвал условие окончания войны в Украине

Геращенко спрогнозировал, когда закончится война в Украине / Фото Reuters

Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко считает, что война в Украине завершится, когда украинские защитники уничтожат большую часть российской армии. В противном случае "мы ничего не достигнем".

"Я думаю, что пока мы не перемелем 2/3 российской армии ценой большого количества потерь украинских воинов и украинских жителей, мы ничего не достигнем", – сказал Геращенко в интервью Дмитрию Гордону.

Он отметил, что пока что Путин не одержал ни одной военной победы.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили более 12 тысяч оккупантов и тысячи единиц техники.

Как сообщал Главред, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что оккупанты сменили тактику и поменяли ряд генералов из-за провала их планов по захвату Украины. По его словам, руководство России в отчаянии.

"Уже даже такие, как Соловьев дают, заднюю... Это наша война, которую мы обязательно выиграем", - сказал секретарь СНБО.

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