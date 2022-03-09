"Мы проникли, как военные преступники": пленные русские военные извинились перед украинцами

Пленные русские военные извинились перед украинцами за свои военные преступления / скриншот Інтерфакс-Україна

Сегодня, 9 марта, прошла пресс-конференция, на которой выступили российские военнопленные.

Они назвали себя военными преступниками и попросили у украинского народа прощения.

"Хотел извиниться перед ними (украинцами. - ред.), то что мы зашли на их территорию, проникли, как военные преступники. Потому что наши власти сказали, то что здесь нужно спасти мирное население", - сказал один из пленных, Рассказов Владимир.

Кроме того он обратился и к российским военным с призывом бросать оружие, покидать Украину, и прекратить атаку на мирное население, которое не хочет войны, и мечтает о мире.

К извинениям присоединились и остальные пленные военные. Они также признали себя военными преступниками.

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Большинство пленных русских, которые выступили на пресс-конференции - бойцы 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады Вооруженных сил России, которые были задействованы в захвате Крыма в 2014, военных операциях в отдельных регионах Луганской области, а также в Сирии.

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