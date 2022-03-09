Генералы оккупантов меняют тактику: Данилов рассказал о печальной ситуации войск РФ

Алексей Данилов / Reuters

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что оккупанты изменили тактику и ряд генералов из-за провала их планов по захвату Украины.

По его словам, руководство России в отчаянии.

Как пояснил Данилов, оккупанты разочарованы, что не смогли реализовать свой план по быстрому захвату Украины.

"Они перешли в другую тактику. У них сменили около 8 генералов из-за того, что они не выполнили задание. Назначены новые. Мы четко понимаем, что происходит в РФ. Они в отчаянии. Уже даже такие, как Соловьев дают, заднюю... Это наша война, которую мы обязательно выиграем", - сказал секретарь СНБО.

Реклама

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

Читайте также: