Главный генерал США в Европе рассказал, чем заменить польские МиГ-29 для Украины

Польша и США никак не решат вопрос с передачей истребителей Украине.
Самым эффективным шагом Запада будет передать Украине противотанковое и зенитное оружие, а не истребители МиГ-29, вокруг которых продолжаются переговоры.
С таким заявлением выступил главный генерал США в Европе Тод Уолтерс, который возглавляет Европейское командование сил Штатов, пишет CNN.
Самый эффективный способ поддержки украинских военных – это дополнительное противотанковое и зенитное вооружение, а не истребители МиГ-29.
Глава Европейского командования США Тод Уолтерс подчеркнул, что украинцы "сейчас прекрасно используют это оружие". И именно благодаря ему ограничивают возможности российских военных самолетов действовать свободно.
Читайте такжеПольские МиГ-29 для Украины: появилась реакция ПентагонаРанее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил своему польскому коллеге Мариушу Блащаку, что США не поддерживают идею передачи Украине польских МиГ-29 и не намерены принимать участие в такой операции, заявил в среду представитель Минобороны США Джон Кирби. Поставка Киеву других вооружений, по мнению Вашингтона, гораздо более эффективна, чем передача истребителей.
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