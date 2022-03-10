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Главный генерал США в Европе рассказал, чем заменить польские МиГ-29 для Украины

10 марта 2022, 06:41

Польша и США никак не решат вопрос с передачей истребителей Украине.

Миг 29
Миг 29 / Укроборонпром

Самым эффективным шагом Запада будет передать Украине противотанковое и зенитное оружие, а не истребители МиГ-29, вокруг которых продолжаются переговоры.

С таким заявлением выступил главный генерал США в Европе Тод Уолтерс, который возглавляет Европейское командование сил Штатов, пишет CNN.

Самый эффективный способ поддержки украинских военных – это дополнительное противотанковое и зенитное вооружение, а не истребители МиГ-29.

Глава Европейского командования США Тод Уолтерс подчеркнул, что украинцы "сейчас прекрасно используют это оружие". И именно благодаря ему ограничивают возможности российских военных самолетов действовать свободно.

Читайте такжеПольские МиГ-29 для Украины: появилась реакция ПентагонаРанее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил своему польскому коллеге Мариушу Блащаку, что США не поддерживают идею передачи Украине польских МиГ-29 и не намерены принимать участие в такой операции, заявил в среду представитель Минобороны США Джон Кирби. Поставка Киеву других вооружений, по мнению Вашингтона, гораздо более эффективна, чем передача истребителей.

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война в Украине ПВО МиГ-29
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