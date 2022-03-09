Польские МиГ-29 для Украины: появилась реакция Пентагона

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о том, что решение о передаче польских самолетов в Украину принимает правительство Польши.

"Сейчас мы находимся в контакте с польским правительством после опубликованного сегодня заявления. Как мы уже говорили, решение о передаче польских самолетов Украине в конечном итоге остается за польским правительством", - говорится в заявлении.

Также Кирби добавил, что "перспектива того, что истребители, "находящиеся в распоряжении правительства Соединенных Штатов Америки", вылетят из базы США/НАТО в Германии и пролетят в воздушном пространстве, которое оспаривается с Россией из-за Украины, вызывает серьезную озабоченность у всего альянса НАТО".

Он подчеркнул, что США продолжит консультации с Польшей и другими союзниками по НАТО по этому вопросу и сложным проблемам логистики, но не считает предложение Польши обоснованным.

Как сообщал Главред, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО, в частности Польша, получили "зеленый свет" для отправки истребителей в Украину.

Позже офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA, сообщил, что самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.