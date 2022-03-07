Польша еще не приняла решение относительно отправки в Украину истребителей

США дали "зеленый свет" для отправки истребителей в Украину / LostArmour.info

Польша пока что не приняла никаких решений о передаче Украине военных истребителей. Об этом заявил представитель польского правительства Петр Мюллер на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, на данный момент продолжается дискуссия по сферам действий НАТО, передает Укринформ.

"О передаче самолетов я могу лишь повторить, что на данный момент никаких решений в этом вопросе не принято. Сейчас идет дискуссия по сферам действий Североатлантического альянса, но эта дискуссия еще продолжается, никаких решений в этом вопросе не принято", - подчеркнул Мюллер.

Он также опроверг информацию о якобы боевых вылетах над территорией Украины военных самолетов с польских аэродромов.

Мюллер добавил, что в Украину ежедневно направляется значительная помощь.

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"Речь идет о сотнях грузовиков, которые идут с помощью для Украины, в частности, для ВСУ", - отметил он.

Как сообщал Главред, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО, в частности Польша, получили "зеленый свет" для отправки истребителей в Украину.

Позже офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA, сообщил, что самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.

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