"Право на самооборону": в РФ заявили, что суд ООН "не имеет юрисдикции" рассматривать иск о геноциде

В РФ назвали вторжение в Украину "правом на самооборону" / Фото Reuters

Россия направила в Международный суд ООН документ, в котором она утверждает, что суд не имеет юрисдикции рассматривать дело о нарушении Конвенции о геноциде 1948 года.

Как сообщил представитель президента в АР Крым Антон Кориневич, в РФ заявили, что основанием для вторжения было "право на самооборону, согласно ст. 51 Устава ООН, а также обычное международное право".

Кориневич объяснил, что ст. 51 Устава ООН признает за страной – участницей организации право на самооборону в случае вооруженной агрессии.

"Никакого вооруженного нападения со стороны Украины на РФ не было и быть не может. Это все равно, что где-то на улице броситься с кулаками на прохожего незнакомца с криками: "Я знаю, что ты бы на меня сейчас напал и пытался бы забрать мои деньги и избить меня, поэтому я нападаю первым". Это полный бред", – отметил он.

В РФ назвали вторжение в Украину "правом на самооборону" / facebook.com/anton.korynevych.75

Кориневич добавил, что по мнению РФ, понятие "геноцид" существует в обычном международном праве независимо от Конвенции о геноциде 1948 года.

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Ранее жители Киевской области, которым удалось эвакуироваться из зоны боевых действий, рассказали о терроре, который российские оккупанты устроили в захваченных населенных пунктах. Люди пытаются вырваться из захваченных городов под белыми флагами и признаются, что идут под прицелом российских террористов.

Также сообщалось, что город Изюм, Харьковской области, где живут 45 тысяч человек, "практически уничтожен". О ситуации в Изюме расскал Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА.

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