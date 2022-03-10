Город Изюм практически полностью уничтожен

Оккупанты уничтожили Изюм / Фото УНИАН

Горою Изюм, Харьковской области, где живут 45 тысяч человек, "практически уничтожен". О ситуации в Изюме Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА.

"Город практически уничтожен. Отсутствует электричество, газ, тепло, вода. В Изюме не работает мобильная связь, интернет, радио, ТВ. Все находятся в укрытиях. Местные власти ездили по убежищам, чтобы известить людей об эвакуации. По предварительным данным, более 5 тысяч человек нуждаются в эвакуации".

Десятки автобусов, выехавших за жителями, так и не попали в город. Шесть единиц транспорта эвакуировали около 250 человек. Также в город не попал гуманитарный конвой с продуктами, водой и теплой одеждой.

Как сообщал Главред, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО, в частности Польша, получили "зеленый свет" для отправки истребителей в Украину.

Позже офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA, сообщил, что самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.