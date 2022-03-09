Франция выделяет помощь Украине и соседним странам

Франция выделяет помощь Украине / pxhere.com

Франция выделяет 100 миллионов евро на помощь Украине и соседним странам, принимающим беженцев, убегающих от войны, сообщило Министерство иностранных дел Франции.

"Столкнувшись с чрезвычайной гуманитарной ситуацией, Франция выделяет 100 млн евро на помощь Украине и соседним странам. Для пострадавших в результате конфликта уже доставлено около 100 тонн грузов", - говорится в сообщении МИД в Twitter.

Как сообщал Главред, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО, в частности Польша, получили "зеленый свет" для отправки истребителей в Украину.

Позже офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA, сообщил, что самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.