Когда закончится война в Украине: в Bellingcat назвали сроки

Ожидается период, когда будет непонятно - закончилась ли война. Но кровопролития не будет. Кремлю выгоднее остановить войну с Украиной на замороженном этапе.
Журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat рассказал, когда закончится война России против Украины.
По его словам, Россия попытается заморозить полномасштабную войну против Украины и прекратить боевые действия через 7-10 дней, сказал Грозев в интервью журналистке Алесе Бацман.
При этом окончание российско-украинской войны скорее всего будет не сразу и в конкретный день.
"Боюсь, что будет период, в котором будет непонятно - закончилась ли война, или нет. Но кровопролития не будет больше - и это самое важное. И я думаю, что мы приближаемся к этому. Это может быть вопрос недели - 10 дней", - сказал Грозев.
Журналист считает, что в Москве осознают ослабление позиций своих войск в Украине. Поэтому, считает эксперт, РФ будет выгоднее не называть войну законченной, ведь в этом случае они должны будут признаться, что она проиграна. России выгоднее "остановить ее на каком-то замороженном этапе".
По словам Грозева, далее в России начнется внутриполитическая волна, которая "быстрее, чем конец войны" приведет к смене путинского режима и образованию нового.
Как сообщал Главред, ранее журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что логистика поставок для российской армии имеет в своей системе много слабых мест. И эти пробоины с каждым днем будут все глубже.
Грозев подчеркнул, что все ресурсы, которые были предоставлены российской армии – топливо, снаряжение и ракеты – были рассчитаны на 7-8 дней ведения войны.
Другие новости:
- Война в Украине: россияне уже потеряли более 12 тысяч солдат и 317 танков
- Какие победы Путин может одержать в войне против Украины
- Путин убил Россию: почему РФ не выжить после этой катастрофической войны
- Война России в Украине выгодна Китаю, или Как Путин за Поднебесную делает всю грязную работу
- Зеленский назвал условие окончания войны в Украине
- "Ядерной войны не будет": астролог рассказал прогнозы о войне в Украине