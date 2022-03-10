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Когда закончится война в Украине: в Bellingcat назвали сроки

10 марта 2022, 04:36

Ожидается период, когда будет непонятно - закончилась ли война. Но кровопролития не будет. Кремлю выгоднее остановить войну с Украиной на замороженном этапе.

Ирпень, война
Война России с Украиной будет заморожена через 7-10 дней / Фото Reuters

Журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat рассказал, когда закончится война России против Украины.

По его словам, Россия попытается заморозить полномасштабную войну против Украины и прекратить боевые действия через 7-10 дней, сказал Грозев в интервью журналистке Алесе Бацман.

При этом окончание российско-украинской войны скорее всего будет не сразу и в конкретный день.

"Боюсь, что будет период, в котором будет непонятно - закончилась ли война, или нет. Но кровопролития не будет больше - и это самое важное. И я думаю, что мы приближаемся к этому. Это может быть вопрос недели - 10 дней", - сказал Грозев.

Журналист считает, что в Москве осознают ослабление позиций своих войск в Украине. Поэтому, считает эксперт, РФ будет выгоднее не называть войну законченной, ведь в этом случае они должны будут признаться, что она проиграна. России выгоднее "остановить ее на каком-то замороженном этапе".

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По словам Грозева, далее в России начнется внутриполитическая волна, которая "быстрее, чем конец войны" приведет к смене путинского режима и образованию нового.

Как сообщал Главред, ранее журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что логистика поставок для российской армии имеет в своей системе много слабых мест. И эти пробоины с каждым днем будут все глубже.

Грозев подчеркнул, что все ресурсы, которые были предоставлены российской армии – топливо, снаряжение и ракеты – были рассчитаны на 7-8 дней ведения войны.

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