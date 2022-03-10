Массовые расстрелы и минирование тел: очевидцы рассказали о зверствах РФ под Киевом

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Жители Киевской области, которым удалось эвакуироваться из зоны боевых действий, рассказали о терроре, который российские оккупанты устроили в захваченных населенных пунктах.

Люди пытаются вырваться из захваченных городов под белыми флагами и признаются, что идут под прицелом российских террористов, сообщает ТСН.

"Опасно! Там стоят возле центрального парка, у нас в районе, там были жесткие бои, почти 20 домов развалены – сгоревшие", — рассказывают очевидцы.

Оккупанты расположились в одном из детских садов Ирпеня и начали террор. "По машинам там, трупы валяются прямо в городе. Четвертое число заехал танк! Работал и маневрировал на улице Пушкинской", — рассказывают свидетели.

Тела погибших жителей, лежащих на улицах, изверги начали еще и миновать. Такое утром сообщила украинская разведка.

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"Гром, заехала бронетехника. Услышали, мы успели из подъезда убежать наверх. Били во все двери. Инструментами взламывали квартиры. Я слышал крики и выстрелы. После этого, после выстрелов, крики умолкали. Потом, какая-то группа людей, кажется по крикам людей 10-15, вышли — кричали, потом крик усилился, дальше очередь из пулемета и тишина", — с болью рассказывает свидетель.

Ранее сообщалось, что группировка сил обороны Киева удерживает определенные рубежи. В результате удара ВСУ в Киевской области силы российских оккупантов понесли существенные потери.