Контрудар ВСУ: силы оккупантов разбили под Киевом, враг несет потери

Боец ВСУ у разбитой техники оккупантов РФ / Макс Левин

Группировка сил обороны Вооруженных сил Украины продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон.

Об этом идет речь в оперативной сводке Генерального штаба относительно российского вторжения.

В сообщении отмечается, что группировка сил обороны Киева удерживает определенные рубежи. В результате удара ВСУ в Киевской области силы российских оккупантов понесли существенные потери.

"В районе населенных пунктов Бородянка и Макаров во время наступательных действий подразделений ВС Украины противник понес значительные потери", - подчеркивается в сводке.

В то же время на северо-западном направлении частью группировок из состава сил обороны Украины осуществляется прикрытие государственной границы с Беларусью. Продолжается ведение оборонной операции в Полесском и Волынском операционных районах.

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Подразделения ВС Украины держат оборону в городе Чернигов.

На востоке защитники Украины сдерживают противника в трех операционных районах – Донецком, Слобожанском и Таврическом.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.