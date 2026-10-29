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Украину накроют дожди и сильный ветер: где сохранится тепло до +15 градусов

Мария Николишин
29 октября 2026, 18:27
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Синоптики предупредили, что в некоторых регионах порывы ветра могут достигать 15–20 м/с.
Украину накроют дожди и сильный ветер: где сохранится тепло до +15 градусов
Прогноз погоды в Украине на 30 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине в пятницу
  • Где прогнозируются дожди

Погода в Украине в пятницу, 30 октября, будет облачной с прояснениями. Однако синоптическая ситуация вновь будет отличаться оригинальностью. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По словам синоптиков, в области высокого давления с востока определяющую роль будет играть циклоническая циркуляция с Черного моря, которая будет обусловливать облачное небо и больше дождей, чем должно было бы быть при таких сравнительно высоких значениях давления.

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"Однако нашу погоду будет определять именно циклоническая циркуляция влажного относительно теплого воздуха с юга. Распределение температуры не претерпит ощутимых изменений", - говорится в сообщении.

Украину накроют дожди и сильный ветер: где сохранится тепло до +15 градусов
Циклон и антициклон / Инфографика: Главред

Погода в Украине 30 октября

Синоптики добавили, что завтра в южной части будут умеренные осадки, а в Карпатах, на Прикарпатье, днем местами и в центральных областях возможны небольшие дожди. На остальной территории осадков не ожидается.

Ожидается северо-восточный ветер, в западных областях - северо-западный, со скоростью 5–12 м/с. При этом ночью на востоке и юго-востоке страны местами порывы ветра могут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов, на побережье морей до +12 градусов; днем +7…+12 градусов, на юге и востоке страны до +15 градусов.

Украину накроют дожди и сильный ветер: где сохранится тепло до +15 градусов
Погода в Украине 30 октября / фото: meteoprog

Погода в Киеве и области

30 октября на территории Киева и области также будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +3…+8 градусов, днем +7…+12 градусов. В Киеве ночью прогнозируется +6…+8 градусов, а днем около +10 градусов.

Украину накроют дожди и сильный ветер: где сохранится тепло до +15 градусов
Прогноз погоды в Киеве / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что в Украине до конца октября сохранится теплая погода, однако с началом ноября ожидается похолодание. Дневная температура воздуха снизится до +5…+9 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что в последние дни октября погодные условия на территории Украины будут определяться антициклоном и областью повышенного атмосферного давления. Поэтому и ожидается преобладание устойчивой и теплой воздушной массы.

В то же время начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в первой декаде ноября в отдельных западных областях Украины может выпасть снег, а в высокогорье Карпат снежный покров местами уже достигает 14 сантиметров.

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Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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