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Выключать отопление на ночь или снижать температуру: как сэкономить зимой

Марина Иваненко
29 октября 2026, 14:17
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Стоит ли выключать отопление на ночь, чтобы сэкономить? Какую температуру следует поддерживать в доме, как избежать появления плесени и сократить расходы зимой.
Стоит ли выключать котел на ночь
Стоит ли выключать котел на ночь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Нужно ли выключать отопление на ночь
  • Как снизить расходы на отопление зимой
  • Почему холодные стены способствуют появлению плесени

С наступлением холодов у многих семей возникает вопрос, как эффективнее экономить на отоплении ночью: полностью выключать котел или просто снижать температуру на термостате. От выбранного режима зависят расходы на отопление, комфорт в помещении и риск появления сырости. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает Kerteszkedj.hu, специалисты советуют не прибегать к крайностям и не выключать отопление без учета особенностей жилья и системы обогрева. После значительного охлаждения помещения для восстановления комфортной температуры может потребоваться больше времени. Кроме того, холодные стены в сочетании с повышенной влажностью создают благоприятные условия для образования конденсата и развития плесени.

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По словам немецкого эксперта по защите прав потребителей Рона Пердуса, умеренное понижение температуры ночью может быть оптимальным решением. Например, в спальне можно поддерживать около 17–18 °C, если такая температура комфортна для сна. Это помогает сократить расходы на отопление, не допуская чрезмерного охлаждения помещения.

В то же время фактическая экономия зависит от теплоизоляции дома, погодных условий, типа системы отопления и температурного режима. Поэтому не стоит воспринимать показатель экономии в 5–6 % за сезон как гарантированный результат для каждого жилья.

Как правильно настроить отопление ночью

Чтобы сократить расходы на обогрев, не обязательно полностью выключать отопление. Часто достаточно скорректировать температуру в соответствии со временем суток и потребностями жильцов.

Перед сном можно снизить температуру на термостате примерно на 2–3 градуса. Делать это следует с учётом особенностей системы, ведь разные котлы и регуляторы реагируют на изменения по-разному. В спальне ориентиром могут служить 17–18 °C, однако оптимальный показатель зависит от индивидуального комфорта и состояния здоровья жильцов.

Если утром требуется более высокая температура, режим обогрева можно настроить заранее. Для обычной системы отопления это может быть примерно за 30–60 минут до пробуждения, но точное время зависит от мощности оборудования, теплоизоляции и температуры в помещении.

Днём, когда дома никого нет, температуру также можно снизить. Однако не стоит допускать чрезмерного охлаждения жилья, особенно если помещение подвержено образованию конденсата или в нём повышенная влажность. Во время длительного отсутствия режим следует выбирать с учётом погоды, характеристик дома и рекомендаций производителя отопительного оборудования.

Видео о том, стоит ли выключать отопление на ночь, можно посмотреть здесь:

Как не допустить появления плесени из-за отопления

Само по себе понижение температуры не обязательно приводит к появлению плесени. Проблема возникает, когда в помещении скапливается влага, а холодные поверхности способствуют образованию конденсата.

Чтобы снизить риск появления грибка, важно регулярно проветривать комнаты, особенно после сна, приготовления пищи и принятия душа. Кратковременное интенсивное проветривание помогает удалить избыток влаги без длительного охлаждения стен и мебели.

Стоит также оставлять зазор между крупной мебелью и наружными стенами. Расстояние около 10 см или более способствует циркуляции воздуха и помогает избежать появления влажных участков за шкафами и диванами. Если на окнах регулярно скапливается конденсат или в углах появляются тёмные пятна, нужно проверить уровень влажности, вентиляцию и состояние теплоизоляции.

Дрова для отопления зимой
Дрова для отопления зимой / Инфографика: Главред

Почему тепловые насосы и теплый пол не стоит резко выключать

Особый подход требуется владельцам тепловых насосов и систем напольного отопления. Такое оборудование часто наиболее эффективно работает при стабильном температурном режиме, а пол с большой тепловой массой медленно нагревается и остывает.

Поэтому резкое отключение отопления на ночь может не принести ожидаемой экономии или привести к длительному восстановлению комфортной температуры. Для тепловых насосов обычно целесообразно использовать небольшие корректировки настроек, рекомендованные производителем, а не регулярно включать и выключать систему.

В то же время универсального правила для всех домов нет. Оптимальный режим зависит от типа оборудования, теплоизоляции и настроек автоматики. Чтобы сократить расходы без потери комфорта, стоит начинать с умеренного снижения температуры и оценивать результат в течение нескольких дней.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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