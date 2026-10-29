Графики не действуют: в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии

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- Экстренные отключения введены в двух районах Киева
- Обычные графики отключений не действуют
В части Голосеевского и Соломенского районов Киева введены экстренные отключения электроэнергии в четверг утром, 29 октября.
Об этом говорится в сообщении компании-поставщика ДТЭК, со ссылкой на соответствующее распоряжение НЭК "Укрэнерго".
"Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", – говорится в сообщении энергохолдинга.
Кроме того, в ДТЭК также пообещали информировать потребителей о дальнейших изменениях.
Украинцы могут столкнуться с перебоями в водоснабжении во время отключений
Как ранее сообщало издание Главред со ссылкой на директора ассоциации "Укрводоканалэкология" Александра Шкиня, при продолжительных отключениях электроэнергии в Украине могут ввести графики подачи воды.
По его словам, резервные источники питания позволяют поддерживать давление в водопроводных сетях, однако их мощности может оказаться недостаточно для обеспечения водой верхних этажей многоэтажных домов.
Отключения электроэнергии в Украине - новости по теме
Напомним, Главред писал, что в некоторых регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Также ограничения на потребление будут действовать для промышленности и бизнеса.
Ранее сообщалось, что в Киеве отказались от привычного разделения потребителей на очереди и подочереди при составлении графиков стабилизационных отключений электроэнергии. Теперь график формируется отдельно для каждого дома с учетом особенностей подключения к электросети.
Накануне стало известно, что продолжительность отключений электроэнергии в Киеве может достигать почти суток - до 18 часов, в случае реализации наихудшего сценария.
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Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
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