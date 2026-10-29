Графики не действуют: в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии

Во время экстренных отключений графики не действуют, напомнили в ДТЭК.

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Стало известно об экстренных отключениях электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Экстренные отключения введены в двух районах Киева

Обычные графики отключений не действуют

В части Голосеевского и Соломенского районов Киева введены экстренные отключения электроэнергии в четверг утром, 29 октября.

Об этом говорится в сообщении компании-поставщика ДТЭК, со ссылкой на соответствующее распоряжение НЭК "Укрэнерго".

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"Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", – говорится в сообщении энергохолдинга.

Кроме того, в ДТЭК также пообещали информировать потребителей о дальнейших изменениях.

/ ДТЭК

Украинцы могут столкнуться с перебоями в водоснабжении во время отключений

Как ранее сообщало издание Главред со ссылкой на директора ассоциации "Укрводоканалэкология" Александра Шкиня, при продолжительных отключениях электроэнергии в Украине могут ввести графики подачи воды.

По его словам, резервные источники питания позволяют поддерживать давление в водопроводных сетях, однако их мощности может оказаться недостаточно для обеспечения водой верхних этажей многоэтажных домов.

/ Инфографика: Главред

Отключения электроэнергии в Украине - новости по теме

Напомним, Главред писал, что в некоторых регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Также ограничения на потребление будут действовать для промышленности и бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Киеве отказались от привычного разделения потребителей на очереди и подочереди при составлении графиков стабилизационных отключений электроэнергии. Теперь график формируется отдельно для каждого дома с учетом особенностей подключения к электросети.

Накануне стало известно, что продолжительность отключений электроэнергии в Киеве может достигать почти суток - до 18 часов, в случае реализации наихудшего сценария.

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Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

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