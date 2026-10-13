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Как будут выключать свет 14 октября: Укрэнерго опубликовало новые графики

Инна Ковенько
13 октября 2026, 19:55
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Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и объем отключений по конкретному адресу следует уточнять.
Отключение электричества 14 октября
Отключение света 14 октября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

  • В Украине 14 октября введут почасовые отключения света
  • Отключения будут действовать с 06:00 до 23:59
  • Объем ограничений составит от 0,5 до 2 очередей

В среду, 14 октября, в некоторых регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Также ограничения на потребление будут действовать для промышленности и бизнеса. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

По данным энергетиков, графики почасовых отключений для всех категорий потребителей будут действовать с 06:00 до 23:59. Объем ограничений составит от 0,5 до 2 очередей.

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В это же время, с 06:00 до 23:59, для промышленности и бизнеса будут применяться графики ограничения мощности.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В то же время ситуация в энергосистеме может меняться из-за российских обстрелов. Потребителям рекомендуют следить за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своих регионах.

"Когда свет появляется по графику – пожалуйста, экономно расходуйте электроэнергию!" – призывают в компании.

Какими могут быть отключения зимой - мнение эксперта

Зимой в Украине отключения электроэнергии могут длиться не менее шести часов в сутки. По прогнозу энергетического эксперта Станислава Игнатьева, при среднесуточной температуре -10 °C и при отсутствии новых значительных обстрелов свет могут отключать утром на два часа, а вечером - на три-четыре часа.

По его словам, наиболее ощутимые ограничения могут коснуться Киева и Киевской области, а также регионов вблизи линии фронта: Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей.

Эксперт отметил в эфире "Ранок.LIVE", что самыми сложными для энергосистемы будут утренние и вечерние часы, когда потребление электроэнергии растет. Зимой солнечная генерация будет работать менее эффективно, поэтому возможности сбалансировать энергосистему будут ограниченными.

"Самое сложное время - это утренние и вечерние часы, когда возникают пики потребления электроэнергии. Зимой солнечная генерация будет работать неэффективно, поэтому нам фактически нечем будет балансировать энергосистему", - подчеркнул Игнатьев.

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Электроэнергия / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Киеве отказались от привычного деления потребителей на очереди и подочереди при составлении графиков стабилизационных отключений электроэнергии. Теперь график формируется отдельно для каждого дома с учетом особенностей подключения к электросети.

Ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил о возможных длительных отключениях света в столице. Он отметил, что киевляне могут оставаться без света до 14–16 часов в сутки в случае новых атак.

Напомним, ДТЭК сообщало об аварийных отключениях электроэнергии после российской атаки. Киевская городская государственная администрация призвала ограничить использование мощных приборов из-за масштабного отключения электроэнергии в Киеве и остановки электротранспорта.

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О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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